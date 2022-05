FCK: Niehues' "Bombenjob" als "Staubsauger"

In seinem ersten Spiel als FCK-Trainer überraschte Dirk Schuster mit seiner Aufstellung. Beim torlosen Relegationshinspiel gegen Dynamo Dresden setzte er auf Julian Niehues im defensiven Mittelfeld - mit Erfolg.

Eine Sache bringt nahezu jeder Trainerwechsel mit sich: Jeder Spieler startet bei null, kann sich empfehlen und auf mehr Spielzeit hoffen. Julian Niehues kann davon aktuell ein Lied singen. Es ist zwar nicht so, dass der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler unter Marco Antwerpen gar nicht gefragt war. Doch von seinen 17 Einsätzen in der abgelaufenen Drittligarunde sammelte er nur zwei Nominierungen für die Startelf. Gegen Dresden folgte im ersten Relegationsspiel am Freitagabend die dritte. Dirk Schuster hatte einen konkreten Plan mit ihm.

"Julian hatte die Aufgabe, den Kontakt zur Viererkette zu halten", erläuterte Schuster nach dem 0:0 auf dem Betzenberg. Anders als Vorgänger Antwerpen setzte der neue Trainer wieder auf eine Viererkette in der Abwehr. Zwei mehr oder weniger defensive Mittelfeldspieler auf der Sechs komplettierten den hinteren Verbund. Der eine war Niehues, der andere Marlon Ritter. Dass der feiner Techniker Ritter sich im Ballbesitz immer wieder ins Spiel nach vorne einschalten und dort für wichtige Akzente sorgen konnte, war auch Niehues Verdienst. Der hielt seinem Nebenmann den Rücken frei.

Größe als Vorteil

"Er hat einen Bombenjob gemacht als Staubsauger vor der Abwehr", lobte Schuster seinen 1,95 Meter großen Akteur, der vor der Saison von Borussia Mönchengladbach II in die Pfalz gewechselt war. Genau diese Größe war einer der ausschlaggebenden Gründe für Schusters Entscheidung. "Ich muss ehrlich sagen: Vor den Standardsituationen und den Flanken der Dresdner hatten wir vor dem Spiel ein bisschen Bauchscherzen, weil wir uns von der Anzahl der Spieler mit dieser Körperlichkeit nicht so gut gesehen haben", gestand der 54-Jährige. "Da hat es uns natürlich geholfen, dass Julian auf dem Platz gestanden und viel weggehauen hat."

Zugegebenermaßen war es in der spielerisch äußerst zähen Partie sehr schwierig, sich als Offensivspieler wirklich regelmäßig in Szene zu setzen. Für die Akteure mit dem Fokus auf das Spiel gegen den Ball hingegen deutlich leichter. Niehues nutzte die Gelegenheit für sich, bis ihm nach etwas mehr als einer Stunde die Körner ausgingen. "Man hat dann gesehen, dass er nicht so viele Spiele gemacht hat. Aber er hat es sehr gut gemacht. Es war der Plan, dass er Patrick Weihrauch aus dem Spiel nimmt und ich mit Mike Wunderlich weiter vorne agieren kann. Ich bin sehr zufrieden mit ihm", hatte auch Nebenmann Ritter, bester Lauterer auf dem Rasen, wohltuende Worte für seinen Mitspieler parat.

Ciftci und Hercher wieder Optionen

Wenn Niehues seinen ersten längeren Einsatz seit Anfang des Jahres körperlich gut verkraftet und rechtzeitig regeneriert, hat er auch im alles entscheidenden Rückspiel am kommenden Dienstag in Dresden gute Karten für eine erneute Startelfnominierung. Doch die teaminterne Konkurrenz könnte größer werden. Zumindest hofft Schuster noch darauf, den kurzfristig ausgefallenen Hikmet Ciftci (Magen-Darm-Beschwerden) wieder mit dabei zu haben.

Noch optimistischer zeigte sich der Trainer mit Blick auf einen möglichen Einsatz von Rechtsverteidiger Philipp Hercher, der sich in einem internen Testspiel vor einer Woche eine muskuläre Verletzung zugezogen hatte. "Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Ein Einsatz heute wäre vermutlich zu früh gekommen, wir hätten vielleicht noch etwas kaputt gemacht. Das wollten wir nicht. Ich bin guter Dinge, dass er zur Verfügung steht", erläuterte Schuster.