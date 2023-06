FCK leiht "robusten Linksfuß" Puchacz von Union Berlin aus

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich für die kommende Saison mit dem polnischen Nationalspieler Tymoteusz Puchacz. Der 24-Jährige will am Betzenberg "die nächsten Entwicklungsschritte machen".

Dreimal stand er in der abgelaufenen Saison völlig überraschend in der Startelf von Union Berlin. Einmal, als die Eisernen in der Europa-League-Gruppenphase Braga 0:1 unterlagen, einmal im DFB-Pokal gegen Heidenheim und einmal in der Bundesliga gegen Mönchengladbach. Weitere Einsätze im Trikot der Köpenicker kamen nicht dazu, nicht einmal Einwechslungen. Nun wagt Tymoteusz Puchacz einen neuen Anlauf in Deutschland. Der 24-Jährige schlägt beim 1. FC Kaiserslautern auf.

Wie die Roten Teufel am Montagnachmittag bekanntgaben, wechselt Puchacz auf Leihbasis von Union Berlin an den Betzenberg. "Wir freuen uns sehr darüber, dass er sich für den Wechsel zum FCK entschieden hat", begrüßte Geschäftsführer Thomas Hengen die Neuverpflichtung. Der Pole sei ein "körperlich sehr robuster Linksfuß mit viel Offensivdrang", wird Hengen auf der Vereinswebseite zitiert.

Für mich ist es wichtig, die nächsten Entwicklungsschritte in meiner Karriere zu machen und weiter Spielpraxis zu sammeln. Tymoteusz Puchacz

Puchacz selbst, der auch als Flankengeber in Erscheinung treten soll, erhofft sich von seinem Wechsel nach Kaiserslautern mehr Spielminuten, als es in der Hauptstadt für ihn möglich war: "Für mich ist es wichtig, die nächsten Entwicklungsschritte in meiner Karriere zu machen und weiter Spielpraxis zu sammeln."

Puchacz war zuletzt nach Athen verliehen

Das war wohl auch der Grund, warum es ihn in der Rückrunde der Saison 2022/23 bereits zu Panathinaikos nach Griechenland zog. In Athen kam der Außenverteidiger in 16 Pflichtspielen zum Einsatz.

Nun also wieder Deutschland. In Kaiserslautern freut sich Puchacz auf einen "traditionsreichen Verein", wie er selbst sagt. "Ich möchte alles dafür tun, dass wir hier gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen", so der polnische Nationalspieler (12 Länderspiele).