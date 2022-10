FCK-Keeper Luthe: "Wir waren unheimlich ungefährlich"

Der 1. FC Kaiserslautern kassierte gegen Jahn Regensburg beim 0:3 die zweite Heimniederlage. Auch in dieser Höhe verdient, wie Schlussmann Andreas Luthe eingestand.

Nein, der FCK wurde der von Coach Dirk Schuster im Vorfeld kolportierten Favoritenrolle nicht gerecht. Die Pfälzer verloren nach zuvor sechs Remis in Serie erstmals wieder und verpassten den möglichen Sprung auf Platz 6.

Nicht alltägliche Defensivschwächen

Luthe legte nach der klaren Niederlage dann auch gegenüber "Sky" den Finger in die Wunde: "Wir waren unheimlich ungefährlich und haben sehr, sehr viel zugelassen", ärgerte sich der 35-Jährige und wunderte sich gleichzeitig über die Defensivschwächen: "Das ist eigentlich ungewöhnlich für uns, wir waren anfällig beim Regensburger Umschaltspiel und auch über die Außen."

Morgen habe ich das schon wieder vergessen und würde am Freitag gerne in Rostock gewinnen. Andreas Luthe

Zwischenzeitlich war der Schlussmann noch hoffnungsfroh, dass sein Team eine Stärke noch würde ausspielen können, denn in neun von zwölf Spielen war der FCK zuvor zurückgelegen und war siebenmal doch nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Nachdem die ersten 15 Minuten "schon schlecht" waren, habe man sich auch gefangen. "Das sehe ich schon wieder positiv, das Spiel war dann lange offen, mit dem 0:2 dann aber fast vorbei. Regensburg spielt das dann auch gut aus, ein 0:3 oder vielleicht 0:4 ist gerechtfertigt", resümierte der Routinier, der dann aber auch angesichts der Fanrufe ("Auswärtssieg") schnell wieder nach vorne blickte: "Morgen habe ich das schon wieder vergessen und würde am Freitag gerne in Rostock gewinnen."

Zumindest angesichts der bisherigen Auswärtsbilanz (1/4/0) scheint dies kein aussichtsloses Unterfangen.