FCK im Freudentaumel - "bis zum Verlust der Muttersprache"

Nach dem 2:0 am Dienstagabend in Dresden steht fest: Nach vier Jahren in der 3. Liga ist der 1. FC Kaiserslautern wieder zweitklassig. Im Anschluss an die 90 Minuten im Rudolf-Harbig-Stadion versanken die Pfälzer im Freudentaumel.

Außer Rand und Band: Der FCK ist wieder zweitklassig. imago images