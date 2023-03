FCK: Identifikationsfigur Zuck bleibt - Kraus' Klausel greift

Der 1. FC Kaiserslautern kann weiter mit zwei Spielern planen: Die Verträge von Hendrick Zuck (32) und Kevin Kraus (30) wurden verlängert.

"Wir freuen uns, weiterhin mit Zucki beim FCK zusammen zu arbeiten. Ein Spieler mit seiner Erfahrung und Identifikation ist auf und neben dem Platz wichtig für uns", wird FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in einer Pressemeldung zitiert.

Und der Mittelfeldmann fügt an: "Der FCK ist für mich natürlich ein ganz besonderer Verein. Der Betze ist meine Heimat, daher war für mich auch immer klar, dass ich hier verlängern und mit dem FCK weiter in der 2. Bundesliga auflaufen möchte."

Zuck spielte zwischen 2010 und 2013 schon einmal für den FCK und kehrte dann nach Stationen in Freiburg und Braunschweig im Sommer 2018 in die Pfalz zurück. Mit Kaiserslautern feierte der Mittelfeldmann im vergangenen Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapieres machte der Verein keine Angaben.

Bei Kraus greift eine Klausel

Ebenfalls keine Angaben über die Laufzeit des neuen Vertrages macht Kaiserslautern bei Kevin Kraus. Per Klausel hat sich der Vertrag des Defensivmannes automatisch verlängert, weil eine definierte Zahl an Einsätzen in dieser Saison absolviert ist. Das hat Coach Dirk Schuster am Donnerstag auf der Pressekonferenz bestätigt. Der 30-Jährige spielt seit 2018 für den FCK und erzielte in 154 Pflichtspielen elf Tore.