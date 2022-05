FCK "hinkt Fans in Sachen Ligazugehörigkeit hinterher"

Gegen Dynamo Dresden reichte es für den 1. FC Kaiserslautern trotz großer Unterstützung von den Rängen nur zu einem 0:0. Für Terrence Boyd wird es Zeit, auf dem Platz mit dem Level auf den Rängen gleichzuziehen.

Terrence Boyd will den FCK und seine Fans in Dresden zum Aufstieg schießen. IMAGO/Thomas Frey

"Das ist das Problem, wenn Lautern keinen vernünftigen Stürmer vorne drinnen hat", witzelte FCK-Angreifer Boyd nach dem Relegationshinspiel seines FCK gegen Dresden bei "Sat.1". Obwohl die Pfälzer ein Plus an Abschlüssen verzeichnen konnten, kam man am Ende nicht über ein torloses Remis hinaus. "Klar ist es schade, dass keiner reingegangen ist, aber Respekt ans Team und die Fans", legte der bullige Mittelstürmer den Fokus auf die positiven Aspekte des Abends.

Taktische Umstellung geglückt

Zwar hätte seine Mannschaft "vielleicht ein paar Mal zu schnell" den langen Ball nach vorne gesucht und "wenn man den Anspruch hat, in die 2. Liga zu wollen, muss auch mal einer reingehen", doch insgesamt hätten die Roten Teufel eine gute Partie abgeliefert. "Wir haben halt auch elf Gegenspieler", gab Boyd zu bedenken und erinnerte auch an die taktische Umstellung des neuen Trainers Dirk Schuster: "Ich fand es nicht schlecht dafür, dass wir das ganze Jahr Dreierkette spielen und in einer Woche auf Viererkette umstellen."

Auch Schuster selbst lobte seine Schützlinge hinsichtlich des Einsatzes gegen den Ball: "Die offensiven Jungs sind viele Wege nach hinten gegangen." Doch auch der ehemalige Darmstädter Aufstiegs-Trainer erkannte, dass diese Arbeit Spuren hinterlassen hatte: "Da ist vorne ein bisschen der Saft weg, das hat man gesehen." Im Rückspiel bei Dynamo Dresden am Dienstag (20:30 Uhr, LIVE! bei kicker) gehe es nun darum, "die richtigen Lösungen anzubieten". Dann, so Schuster, "mache ich mir Hoffnungen, in Dresden etwas reißen zu können".

Zuschauer sind noch voraus

Auch Boyd weiß, dass sich "heute nichts entschieden hat". Von dem starken Auftritt könne der FCK sich nichts kaufen. Seine Herangehensweise an die entscheidende Auseinandersetzung im Rudolf-Harbig-Stadion ist klar: "Wir müssen uns weiter auspowern. Wir wollen genau so wie heute - nur effizienter - auftreten." Mit etwas mehr Fortune im Abschluss soll der Aufstieg in die 2. Liga gelingen, den der gebürtige Bremer sich auch wünscht, um den eigenen Anhängern gerecht zu werden: "Wir hinken den Fans hinterher, was die Ligazugehörigkeit angeht." Eine Diskrepanz, welche die Roten Teufel bereits am Dienstag verkleinern wollen.