FCK gegen MSV - Ausverkauftes Verfolgerduell in Giesing

Der 32. Spieltag der 3. Liga steht vor der Tür - mit einem brisanten Verfolgertreffen auf Giesings Höhen sowie einem Traditionsduell auf dem Lauterer Betzenberg.

Das Verfolgerduell zwischen 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken hat durch den Türkgücü-Rückzug zusätzliche Brisanz erhalten. Ohne diesen wäre Saarbrücken am Samstag mit sechs Punkten Vorsprung auf die Löwen angereist, nun ist es nur einer. Der Profiteur der Causa Türkgücü trifft also auf den Verlierer. Die Frage lautet: Wer untermauert die Lauerstellung im Aufstiegsrennen? Vor dem wegweisenden Heimspiel, das vor 15.000 Fans stattfindet, plagen die Löwen neue Sorgen: Zuerst meldete sich Torhüter Hiller mit einem positiven PCR-Test ab, danach auch noch Salger, der im Training umknickte. Der Einsatz des Abwehrchefs ist fraglich. Beim FCS dürfte Top-Scorer Grimaldi (11 Tore, 5 Vorlagen) nach zwei Monaten Verletzungspause (Achillessehnenentzündung) gegen seinen Ex-Klub wenigstens für einen Kurzeinsatz zur Verfügung stehen.

Unangenehme Zebras

Parallel kommt es auf dem Lauterer Betzenberg zum Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem MSV Duisburg, zwei Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Aktuell geht es aber um Auf- oder Nicht-Abstieg in der 3. Liga. Die Drittliga-Bilanz des FCK gegen den MSV gibt zu denken. In fünf Vergleichen gelang kein Sieg. Dreimal trennten sich beide Klubs remis, zweimal siegte der MSV. Und: Die Zebras gewannen drei der zurückliegenden fünf Ligaspiele. Der FCK dürfte also gewarnt sein. Beide Mannschaften müssen übrigens ihren Kapitän ersetzen: der FCK den gelbgesperrten Zuck, Duisburg den verletzten Stoppelkamp (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel).

Pflichtaufgabe für Braunschweig

Braunschweig, zwei Punkte hinter Kaiserslautern auf Platz 3 positioniert, hat mit dem Heimspiel gegen Kellerkind TSV Havelse eine Pflichtaufgabe vor der Brust. Doch Achtung: "Jetzt ist es fast so, dass wir befreit aufspielen können. Es rechnet keiner mehr mit uns", meinte Havelses Trainer Rüdiger Ziehl. Der Abstand seines Teams zum rettenden Ufer beträgt neun Punkte.

Findet Halle gegen Osnabrück statt?

Keine guten Voraussetzungen hat der fünftplatzierte VfL Osnabrück für das Auswärtsspiel in Halle. Neun Spieler - darunter die Stammkräfte Beermann, Klaas, Taffertshofer, Opoku und Köhler sowie Haas, Itter, Higl und Wooten - drei Physiotherapeuten und der Zeugwart wurden positiv auf COVID-19 getestet. Das Training wurde bis auf Weiteres abgesagt, um die Infektionsketten zu durchbrechen. Sollten sich weitere Spieler infiziert haben, wird der VfL beantragen, das Spiel in Halle abzusagen.

Glöckners Reihen füllen sich

Ganz anders sieht es beim punktgleichen SV Waldhof Mannheim aus: Am Mittwoch fehlten Coach Patrick Glöckner nur drei Akteure aus dem Kader - so wenige wie seit Wochen nicht. Lebeau und Sommer stehen vor dem Duell in Zwickau am Sonntag vor einer Rückkehr in die Startelf. Der FSV sorgt sich derweil um Abwehrmann Frick (muskuläre Probleme im Adduktorenbereich).

Magdeburg will Sieglosserie beenden

Tabellenführer Magdeburg will beim FC Viktoria Berlin am Montagabend seine Serie von zwei sieglosen Drittliga-Spielen beenden. Atik, mit 17 Toren und 14 Vorlagen bester Scorer der Saison, nimmt wieder komplett am Mannschaftstraining teil. Der 27-Jährige verpasste am vergangenen Freitag aufgrund eines positiven COVID-19-Tests das Landespokal-Halbfinalspiel gegen den BSV Halle-Ammendorf (10:0), dürfte in Berlin aber wieder im Kader stehen.

