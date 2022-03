FCK festigt Aufstiegsplatz - Saarbrücken gewinnt Topspiel und ist Dritter

Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat erstmals nach 15 Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Kaiserslautern festigte Aufstiegsplatz 2, während Saarbrücken das Topspiel in Braunschweig für sich entschied und kletterte.

Am Drittliga-Samstag bekam es das Spitzenduo mit Kellerkindern zu tun. Während Tabellenführer Magdeburg bei Türkgücü München patzte, fuhr Kaiserslautern gegen Havelse einen souveränen 3:0-Heimsieg ein.

Hercher quasi an allen drei FCK-Toren beteiligt

Für den FCK schlug einmal mehr Boyd (12.) zu, allerdings hätte das Tor aufgrund eines Handspiels von Hercher nicht zählen dürfen. Blitzsauber ausgekontert waren dann das 2:0 von Hercher (53.) und das 3:0 von Ritter (73.) - aufgelegt von Hercher.

Magdeburg dominierte im Münchner Olympiastadion von Beginn an, doch in Führung ging Türkgücü, dessen Elf-Punkte-Abzug bestehen bleibt. Türpitz (13.) gelang mit der ersten Offensivaktion des Gastgebers der frühe Führungstreffer für den Underdog, in der 84. Minute erhöhte Kapitän Sorge. Magdeburgs Anschlusstreffer durch Brünker (89.) kam zu spät.

Saarbrücken gewinnt Verfolgerduell

Das Verfolgerduell zwischen Braunschweig und Saarbrücken entschied der FCS mit 2:0 für sich. Zeitz (37.) und Steinkötter (89.) sorgten für die wichtigen drei Punkte, mit denen Saarbrücken in der Tabelle an Braunschweig vorbei auf Relegationsplatz 3 zog.

Mannheim und Viktoria Köln drehen ihre Spiele

Auch der SV Waldhof Mannheim mischt nach einem 3:1-Sieg gegen Abstiegskandidat SC Verl weiter mit im Aufstiegsrennen. Die Quadratestädter übernahmen früh die Kontrolle, doch der Verler Führungstreffer durch Petkov (15.) brachte den Favoriten zunächst ins Wanken. Sohm per Doppelpack (63./88.) und Ekincier (90.+3) drehten die Partie im zweiten Durchgang.

Viktoria Köln gelang vor den Augen von FC-Trainer Steffen Baumgart ein 2:1-Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden. Die Gäste mussten lange in Unterzahl agieren, da Mrowca für eine völlig unnötige Aktion im Mittelfeld früh die Rote Karte sah (27.), gingen aber dennoch in Führung (50., Kempe). Mit einem Traumtor glich Amyn erst aus und drehte die Partie dann auch noch (67./90.).

Die Partie zwischen Halle und Freiburg II fiel aufgrund mehrerer positiver Corona-Fälle beim HFC aus.