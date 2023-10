FCK entreißt Osnabrück spät den Sieg - Lohkemper lässt FCN jubeln

Der 8. Spieltag in der 2. Bundesliga endete mit einem nervenaufreibenden Finish an der Bremer Brücke. In Nürnberg stach ein Joker, während es in Elversberg keinen Sieger gab.

Im Fokus: Schiri Tom Bauer, Lauterns Boris Tomiak und Nürnbergs Felix Lohkemper. IMAGO/Zink