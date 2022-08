FCK-Coach Schuster warnt vor St. Pauli: "Aber wir haben keine Angst"

Zum ersten Mal seit knapp fünf Jahren hat Kaiserslautern den FC St. Pauli auf dem "Betze" zu Gast. Dirk Schuster weiß um die Stärken des Gegners. Doch der FCK will sich nicht verstecken.

Es ist noch zu früh in der Saison, um von einem Verfolger-Duell zu sprechen. Dennoch sind sowohl der FC St. Pauli als auch der 1. FC Kaiserslautern souverän mit vier Punkten aus zwei Partien in die Spielzeit gestartet. Dirk Schuster hofft nun darauf, dass seine Mannschaft die Form aus dem Pokalspiel gegen den SC Freiburg (1:2 n.V.) aufrufen kann, in dem die Roten Teufel den Bundesligisten zu einer Verlängerung nötigten.

FCK auf Außenbahnspieler und "Raute" vorbereitet

Jetzt gilt der volle Fokus dem FC St. Pauli - einem Team, das in der vergangenen Hinserie regelrecht davonzog. Das weiß auch Schuster. "In der letzten Saison hat St. Pauli eine überragende Hinrunde gespielt. Die Außenbahnspieler strahlen sehr viel Gefahr aus, wir wissen, was da auf uns zukommt", so der Lauterer Coach auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Verstecken will sich der Aufsteiger vor den Kiez-Kickern jedoch nicht. "Wir bringen dem FC St. Pauli großen Respekt entgegen, den sie sich zu Saisonbeginn auch erarbeitet haben. Aber wir haben keine Angst", gibt sich Schuster zuversichtlich. Ganz konkret habe man in der Trainingswoche die Raute im Offensiv- und Defensivspiel der Gäste analysiert und versucht, "Lösungen dafür zu erarbeiten".

Wir hoffen wieder auf eine großartige Unterstützung unserer Fans. Dirk Schuster

Nach dem Heimsieg gegen Hannover 96 (2:1) am ersten Spieltag sollen auch diesmal die FCK-Anhänger auf dem Betzenberg eine tragende Rolle spielen. "Wir hoffen wieder auf eine großartige Unterstützung unserer Fans, damit der Funke von den Rängen auch wieder auf den Rasen überspringt", betonte Schuster, der personell beinahe aus dem Vollen schöpfen kann.

Von den potenziellen Stammspielern fehlt gegen St. Pauli lediglich Ben Zolinski, der gegen Hannover wegen einer Knieverletzung vorzeitig ausgewechselt wurde. Auch Ersatzkeeper Avdo Spahic und Nachwuchsstürmer Angelos Stavridis müssen verletzungsbedingt passen.