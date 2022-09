FCK-Coach Schuster fordert körperliche Präsenz "von Anfang an"

Sechsmal ist der 1. FC Kaiserslautern zu einem Pflichtspiel beim SV Sandhausen angetreten - mehr als ein Pünktchen sprang am Hardtwald noch nie heraus. Dies soll sich am Sonntag ändern.

Dazu müsse sein Team von Anpfiff an hellwach sein, forderte FCK-Coach Dirk Schuster auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag. "Wir müssen auf dem Platz die grundlegenden Dinge ordentlich machen, sauber in die Zweikämpfe gehen und von Anfang an auch körperlich Präsenz zeigen." Anders als in den jüngsten Auswärtspartien, als die Roten Teufel nur schwer in die Partien kamen: "Das haben wir in den ersten Halbzeiten in Fürth und gegen Magdeburg nicht gut gemacht", konstatierte Schuster.

FCK hofft auf 6500 Fans - Schuster: "Wir können hoffentlich ein Heimspiel daraus machen"

Helfen bei dem Unterfangen nach dem ersten Sieg in Sandhausen sollen auch die Fans. Denn bei Anpfiff am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann der Aufsteiger auf rund 6500 mitgereiste Fans zählen. "Wir können hoffentlich ein Heimspiel daraus machen", baut Schuster auf die Unterstützung der Fans. Um dann am Ende gemeinsam ein positives Ergebnis zu feiern.

Personell kann Schuster nahezu aus dem Vollen schöpfen, bis auf Ben Zolinski (Knieverletzung), Neuzugang Aaron Opoku (Rotsperre) sowie Anas Bakhat (Muskelfaserriss) stehen ihm alle Akteure zur Verfügung. Auch Hendrick Zuck, der seine Sperre abgesessen hat und die Optionen in der Defensive wieder vergrößert. Offen ließ Schuster, ob er deshalb in Sandhausen wieder zur Viererkette zurückkehrt oder wie in der zweiten Hälfte gegen Magdeburg auf eine Dreierreihe setzen wird: "Das werde ich hier nicht verraten", ließ er sich nicht in die Karten schauen.