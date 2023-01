FCK-Boss Hengen: "Ich kann auch emotional werden - nur eben anders"

Als Thomas Hengen den FCK vor zwei Jahren übernommen hat, stand der Klub mit einem Bein in der 4. Liga. Jetzt klopft er an den Aufstiegsrängen zur Bundesliga an. Doch der rasante Erfolg hat seine Tücken.

Acht Monate ist es her, dass der 1. FC Kaiserslautern mit einem 2:0-Sieg in Dresden eine ganze Region in Ekstase versetzte. Ein Wechselbad der Gefühle war vorausgegangen: Auf Aufstiegskurs verspielte der FCK im Endspurt der 3. Liga noch Platz 2, es folgte ein Trainerwechsel und die Relegation - mit bekanntem Ausgang. Thomas Hengen wirkte in der turbulenten Zeit wie die Ruhe selbst. Auch am finalen Abend in Dresden ließ er sich nicht von der ausflippenden Menge anstecken.

"So ist eben meine Art. Auch ich kann manchmal emotional werden, auch wenn man es nicht glaubt. Ich freue mich auch, nur eben anders. Ich will mich auch nicht künstlich verstellen oder überkandidelt in die Kurve rennen", erzählte der Geschäftsführer, als der kicker zu Gast auf dem Betzenberg war.

"Ein Kaderplaner würde in der täglichen Arbeit schon helfen"

Etwas mehr als eine Stunde konnte sich der 48-Jährige für das Interview (Montagausgabe) nehmen, dann wartete der nächste Termin. So sieht das häufig aus in seinem Arbeitsalltag. Als alleiniger Geschäftsführer für den sportlichen und den wirtschaftlichen Bereich hat Hengen speziell in den Transferperioden alle Hände voll zu tun.

Während der sportliche Erfolg kein Ende nimmt, haben die Roten Teufel in der Struktur, speziell der Personalstärke und dem Scouting, nach vier Jahren in der 3. Liga größeren Nachholbedarf. "Wir brauchen Zeit, um die Strukturen wieder aufzubauen", kündigt Hengen an. Schon klar ist, was in diesem Prozess Priorität genießt: "Der Sport spielt die erste Geige. Der Aufwand wird immer größer. Ein Kaderplaner würde in der täglichen Arbeit schon helfen."

"Im Moment fühle ich mich pudelwohl, wo ich bin"

Die Entwicklung auf dem Rasen ist beim aktuellen Tabellenvierten der 2. Liga Woche für Woche zu vernehmen. Hengen selbst sieht den Grundstein dafür auch in der Entwicklung drumherum. Dass Interna noch während laufender Sitzungen den Weg in die Öffentlichkeit finden, dass Eitelkeiten und persönliche Interessen im Vordergrund stehen - diese Zeiten sind in Kaiserslautern aktuell vorbei. "Jeder ist wichtig, aber keiner darf sich wichtiger nehmen als das große Ganze", betont Hengen.

Seit dem Amtsantritt im März 2021 schreiben Hengen und der FCK eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. Während der Klub darauf abzielt, den nächsten Schritt zu machen, konzentriert sich der Baumeister auf das Hier und Jetzt. "Ich habe keinen Karriereplan. Im Moment fühle ich mich pudelwohl, wo ich bin. Und ich habe das Gefühl, dass diese Konstellation für alle sehr, sehr gut passt", so der Ex-Kapitän, der von 1993 bis 1996 und von 2001 bis 2004 in 132 Pflichtspielen für den Traditionsverein auflief.

Wie Hengen das Risiko bei seinem Antritt bewertet, warum der Trainerwechsel vor der Relegation für ihn leichter war als für das Umfeld, was er in der Rückrunde von der Mannschaft erwartet und was Jörg Schmadtke und ein Liverpooler Derby mit seinem Werdegang zum Manager zu tun haben, lesen Sie in der Montagausgabe des kicker - hier schon ab heute Abend als eMagazine.