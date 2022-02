FCK: Bakhat beendet die Leidenszeit

Der lange verletzte Anas Bakhat hat sich am Mittwoch beim 1. FC Kaiserslautern zurückgemeldet.

Genau acht Monate ist es nun her, dass sich Anas Bakhat im Training verletzt hatte. Das Knie war komplett lädiert, der Mittelfeldspieler musste operiert werden, eine lange Leidenszeit folgte. Die ist nun beendet. Der 21-Jährige ist am Mittwoch ins Mannschafstraining zurückgekehrt, wie der FCK vermeldete. "Willkommen zurück auf dem FCK-Trainingsplatz", twitterte der Drittligist, "Anas Bakhat heute wieder im Mannschaftstraining", hieß es weiter.

Ob er den Roten Teufeln im Aufstiegsrennen noch weiterhelfen kann, wird sich zeigen. Zuletzt war er am 22. Mai 2021 beim abschließenden Saisonspiel gegen den SC Verl noch am Ball, er gab die Vorlage zum 1:1. Es war der insgesamt 23. Auftritt von Bakhat in der 3. Liga.

Der Mittelfeldspieler war im Januar 2017 vom TSV Schott Mainz nach Kaiserslautern gekommen und schaffte 2019 den Sprung zu den Profis. Den will Bakhat nun wieder schaffen. So wie nach seiner Verletzung im Sommer 2020, als er auch lange pausieren musste.