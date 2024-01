FCK baggert an Kaloc

Der 1. FC Kaiserslautern sucht Verstärkung im defensiven Mittelfeld. Dem Vernehmen nach steht der 23 Jahre alte Tscheche Filip Kaloc auf dem Wunschzettel. Der 1,90 Meter große Sechser steht in der ersten tschechischen Liga bei Banik unter Vertrag. Die Verhandlungen dauern schon eine Weile an, könnten nach der Rückkehr aus dem Trainingslager im türkischen Belek am Donnerstag aber an Fahrt aufnehmen.