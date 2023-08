FCI vorerst ohne Keidel - Entwarnung bei einem Duo

Aufgrund einer Oberschenkelverletzung wird Mittelfeldspieler Felix Keidel dem FC Ingolstadt vorerst nicht zur Verfügung stehen. Entwarnung gab es dagegen bei zwei anderen Akteuren.

Wie die Schanzer am Freitag kurz und knapp auf ihrer Webseite mitteilten, wird Felix Keidel "die kommenden Partien verletzungsbedingt verpassen".

Untersuchungen hätten ergeben, dass sich das 20-jährige Eigengewächs des FCI im Drittligaspiel bei Preußen Münster (1:3) eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hat.

Keidel wurde in Münster am Dienstag in der 66. Minute für Kapitän Lukas Fröde eingewechselt, der mit einer Platzwunde vom Feld musste. Der Cut sei gleich getackert worden, berichtete Coach Michael Köllner auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker).

Köllner geht davon aus, dass Fröde spielen können wird. Genauso wie Verteidiger Ryan Malone, der in Münster einen Schlag aufs Kiefergelenk abbekam und bereits in der 30. Minute ausgewechselt wurde.

Hinter dem Einsatz von Yannick Deichmann dagegen steht noch ein Fragezeichen. Man müsse abwarten, wie es dem Vorlagengeber des zwischenzeitlichen Schanzer-Führungstreffers nach einem Zusammenprall geht, so Köllner.

Euphorisiertes Saarbrücken

Mit oder ohne Deichmann - Köllner ist sich sicher, dass die Fans "eine interessante Partie" erwartet. "Saarbrücken hat eine Menge Qualität, das hat man zuletzt gegen Verl gesehen. Sie werden mit viel Euphorie zu uns kommen", sagte der 53-Jährige mit Blick auf Saarbrückens 4:3 nach 1:3-Rückstand.

Mit von der Partie waren die drei Ex-Schanzer Marcel Gaus, Tim Civeja und Patrick Schmidt - am Samstag kommt es im Sportpark gegen Saarbrücken zum Wiedersehen mit dem Trio.