FCI-Trainer Rehm: "Torchancen kläglich vergeben"

Mit einem 0:0 zwischen dem FC Ingolstadt und dem FSV Zwickau endete der 10. Spieltag der 3. Liga. FCI-Coach Rüdiger Rehm und Stürmer Pascal Testroet hadern nach der Begegnung mit der Offensivleistung.

"Unser größtes Problem war, dass wir mit dem Ball freie Bälle einfach dann unpräzise dem Gegner in den Fuß gespielt haben", ärgerte sich Rehm in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Gerade vor dem Tor fehlte dem Trainer die nötige Kaltschnäuzigkeit: "Die Torchancen haben wir kläglich vergeben beziehungsweise nicht konsequent genutzt."

Im zweiten Abschnitt agierten die Schanzer, laut Rehm, zu unruhig: "Das darf nicht passieren, da müssen wir lernen und weiter dran bleiben."

Testroet stimmte dem Trainer beim vereinseigenen TV-Sender zu: "Im Laufe der 90 Minuten muss man das so erzwingen, dass du auf jeden Fall als Sieger vom Platz gehst. Wir müssen zeigen, dass wir ein Top-Team sind."

Ziehen bei Musliu

In der 69. Minute nahm Rehm den Verteidiger Visar Musliu (kicker-Note 2, Berufung in die Elf des Tages) vorsichtshalber vom Feld. Danach musste der 27-Jährige weiter behandelt werden. "Er hat ein muskuläres Ziehen gespürt und dann wollte er kein Risiko mehr eingehen, sonst hätte vielleicht was Schlimmeres passieren können", so der Trainer. Den Einsatz am nächsten Wochenende bei 1860 München sieht Rehm aber nicht gefährdet.