FCI muss länger auf Abwehrchef Musliu verzichten

Zur sportlichen Krise gesellen sich beim FC Ingolstadt zunehmend Personalsorgen hinzu.

Die Mannschaft in der Tabelle auf dem absteigenden Ast, der nächste Trainer entlassen - und nun auch verstärkt Personalsorgen: Die Lage beim FC Ingolstadt ist prekär.

Denn nun fällt auch noch Abwehrspieler Visar Musliu "für längere Zeit" aus, wie die Schanzer am Mittwoch bekanntgaben. Der Nationalspieler Nordmazedoniens habe im Trainingsbetrieb eine Muskelverletzung erlitten, weswegen er am Montagabend bereits die Partie gegen 1860 München verpasst hatte. Der 28-jährige Abwehrchef bestritt in der laufenden Spielzeit bislang 23 Drittliga-Partien und kommt auf einen kicker-Notenschnitt von 3,36.

Neben Musliu muss der FCI, der noch vor dem brisanten Spiel beim SV Meppen (Sonntag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) den Nachfolger für den entlassenen Trainer Guerino Capretti vorstellen will, aktuell noch auf Nikola Stevanovic (Knöchelbruch), Maximilian Dittgen (Oberschenkel-Verletzung) und David Kopacz (Schultereckgelenkssprengung) dauerhaft verzichten.