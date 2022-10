FCI-Keeper Funk: "Das muss auch das Rezept sein"

Der FC Ingolstadt stellt die beste Defensive der 3. Liga, was unter anderem an Stammkeeper Marius Funk liegt. Der Schlussmann erklärt, warum es aktuell bei den Schanzern im hinteren Bereich so gut läuft.

In Ingolstadt läuft es aktuell ziemlich rund. Der Absteiger verlor keines der letzten sechs Ligaspiele, holte in dieser Phase 14 von 18 möglichen Punkten. Unter anderen mit einem 2:1 bei den Münchner Löwen ließen die Schanzer aufhorchen.

Ein Grund des Erfolges ist sicher die stabile Defensive, denn mit nur neun Gegentreffern hält Ingolstadt den Topwert der Liga. Das liegt sicher auch an Stammkeeper Marius Funk, der im Sommer von Fürth zum FCI kam. "Wir haben in der Abwehr eine gute Mentalität, den Ball immer möglichst weit von unserem Tor fernzuhalten. Beim Verteidigen ist die ganze Mannschaft gefragt und wir lassen aus dem Spiel heraus extrem wenig zu. Was wir für einen Job in der Defensive, auch die Sechser und im Sturm machen, ist richtig gut. Das muss auch das Rezept für die weiteren Spiele sein", so der Torwart in einem Interview mit dem Vereinskanal.

Und welche Rolle nimmt der Keeper im Speziellen ein? "Die Kommunikation nimmt einen wichtigen Teil ein. Es gilt, die Abwehr bei der Organisation so zu unterstützen, dass es möglichst wenig Räume für den Gegner gibt. Aber es gehört auch dazu, meine Vorderleute im Spiel mit dem Ball zu fordern. Dort müssen wir uns noch entwickeln. Das wissen wir alle und arbeiten gemeinsam daran, dass das besser wird", gibt Funk Auskunft.

Funk warnt vor "hartem Gegner"

So wie zuletzt soll es natürlich auch am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) in Oldenburg weitergehen. Dann will der Vierte Ingolstadt weiter oben dabei bleiben. "Wir fahren dort ganz klar mit dem Ziel hin, drei Punkte zu holen", so Funk, der weiß: "Es wird ein harter Gegner auf uns zukommen. Oldenburg ist ein Aufsteiger, der zwar die letzten beiden Spiele verloren hat, davor aber eine ganz gute Serie hatte und bislang eine ordentliche Runde spielt. Da gilt es die Grundtugenden - wie Zweikampfstärke und das Gewinnen der zweiten Bälle - an den Tag zu legen."