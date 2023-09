FCI-Kapitän Fröde für ein Spiel gesperrt

Bei der 0:2-Niederlage des FC Ingolstadt bei Dynamo Dresden wurde der Schanzer Lukas Fröde des Feldes verwiesen. Für seine Tätlichkeit an Stefan Kutschke muss er ein Spiel pausieren.

Fernab des Balles hatten sich Fröde und Kutschke kurz vor der Pause behakt. Der Ingolstädter hatte gegen den aufstehenden Kutschke im Liegen nachgetreten und wurde von Schiedsrichter Konrad Oldhafer mit Rot vom Platz gestellt. Zu zehnt brachten die Schanzer ein 0:0 in die Kabine, mussten sich den Dresdenern durch Tore von Panagiotis Vlachodimos (62.) und Manuel Schäffler (90.) am Ende aber doch mit 0:2 geschlagen geben.

Das DFB-Sportgericht hat Fröde wegen unsportlichen Verhaltens nun für ein Drittligaspiel gesperrt und es damit bei der Mindeststrafe belassen. Der Mittelfeldmann fehlt damit im Heimspiel gegen den TSV 1860 München (16. September, 16.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Sperre des Neuzugangs, der im Sommer von Hansa Rostock gekommen ist, trifft die Schanzer empfindlich. In Ingolstadt wurde Fröde gleich zum Kapitän ernannt und stand in allen fünf Drittligaspielen in der Startelf. Nun bleibt abzuwarten, ob er im Landes-Pokalspiel gegen Ligakonkurrent Jahn Regensburg (Donnerstag, 18.30 Uhr) von Beginn an ran darf oder ob Trainer Michael Köllner seinem vorgesehenen Vertreter für die Liga den Vorzug gibt.