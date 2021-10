FCI-Coach Schubert: "Wir müssen am Limit agieren"

Seit zwei Spielen ist Andre Schubert Trainer des FC Ingolstadt. Der 50-Jährige hat bei seinem Team schon einige positive Ansätze ausgemacht, weiß aber auch, dass es für den Klassenerhalt einen langen Atem braucht.

Einen Zähler beim 1:1 gegen Kiel hat Schubert mit den Schanzern bisher geholt, mit insgesamt fünf Punkten ist zumindest der Anschluss an den Relegationsplatz und Sandhausen (acht) hergestellt. Dass es ein weiter Weg ist, um in der Liga zu bleiben, war Schubert natürlich klar, als er das Engagement in Ingolstadt angenommen hat. Im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe) zeigt sich der Trainer jedoch optimistisch: "Wir arbeiten daran, uns in allen Bereichen positiv zu entwickeln." Es werde auch Rückschläge geben, aber mit Konsequenz "werden wir es am Ende schaffen".

Schubert sieht eine positive Entwicklung

Dazu muss die wackelige Defensive stabilisiert werden (24 Gegentore sind Höchstwert in der Liga) und auch die Offensive (sieben Treffer sind Tiefstwert) mehr Torgefahr entwickeln. Gegen Kiel hat Schubert in beiden Rubriken schon eine Entwicklung ausgemacht, dazu merkt er eine Passquote von 80 Prozent und ausgeglichene Ballbesitzwerte als weitere positive Aspekte an.

Den Kader der Oberbayern hält der Coach für konkurrenzfähig, hat im Gespräch mit den Verantwortlichen nichts gefordert und sich nichts in Sachen Verstärkungen zusichern lassen, weiß allerdings: "Um die Liga zu halten, müssen wir am Limit agieren."

Auch beim nächsten Abstiegsduell, das am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Schlusslicht Erzgebirge Aue (vier Punkte) ansteht.

Das ausführliche Interview mit Andre Schubert finden Sie im aktuellen kicker (Donnerstagsausgabe)