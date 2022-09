FCI-Coach Rehm: "Die Durchschlagskraft müssen wir optimieren"

Nach drei sieglosen Spielen in Folge tritt der FC Ingolstadt am Samstag bei der Freiburger U 23 an. In der Woche arbeitete FCI-Trainer Rüdiger Rehm sowohl an der Defensive als an der Offensive.

Zuletzt drei Spiele sieglos: FCI-Trainer Rüdiger Rehm. IMAGO/Stefan Bösl