FCI-Coach Rehm: "Das war zu wenig"

Der FC Ingolstadt hat seine Auswärtspartie bei der SpVgg Bayreuth mit 0:1 verloren. Rüdiger Rehm kritisierte seine Mannschaft nach der Niederlage scharf.

Deutlicher könnten sich die Gefühlslagen nach einer Partie wohl kaum unterscheiden. Während die Heimmannschaft aus Bayreuth mit dem 1:0 neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen kann, entfernt sich Ingolstadt immer weiter vom Ziel Wiederaufstieg. Rang sieben nach 20 Spieltagen entspricht nicht den eigenen Ansprüchen.

Nach drei Niederlagen in Folge fand Trainer Rüdiger Rehm deutliche Worte gegenüber seiner Mannschaft: "Das war zu wenig. Das geht nicht. So können wir nicht auftreten. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Deshalb waren wir der verdiente Verlierer. Wenn du die Zweikämpfe nicht annimmst und nicht kämpfst - Bayreuth hat um jeden Meter gefightet. Die haben sich in alles reingeworfen. Wir haben ab und an versucht, den Ball zu streicheln."

Kapitän Schröck feiert Comeback und kritisiert Kampfgeist

Vor allem nach dem 1:0 von Ziereis in der 17. Minute fand der FCI keinen Weg mehr in die Partie. Bayreuth dominierte das Mittelfeld, musste wegen der vieler intensiven Zweikämpfe aber auch fünf Gelbe Karten in der ersten Hälfte einstecken. SpVgg-Coach Thomas Kleine haderte mit der Linie des Schiedsrichters Waschitzki-Günther: "Ich finde es sehr schwer, wenn man an der Seitenlinie immer gemaßregelt und mit Gelben Karten bedroht wird. Von daher ist es nicht einfach für die Jungs gewesen. Ich bin froh, dass wir das Spiel über die Zeit gebracht haben."

Brenzlig wurde es für die Gastgeber nur nach der Gelb-Roten Karte für Zejnullahu (83.), als Ingolstadt in Überzahl durch Doumbouya (84.) und Musliu (90.+5) gefährlich vor das Tor kam. Auch FCI-Kapitän Schröck, der nach einem Syndesmosebandriss sein Comeback feierte, bemängelte den Kampfgeist: "Man hat gesehen, was den 3. Liga Fußball von Bayreuth im Januar ausmacht. Da muss man dagegenhalten und über den Kampf kommen. Das haben wir in den ersten drei Spielen nicht geschafft. Da müssen wir schnell den Schalter umlegen. Wir kriegen das gerade nicht in den Kopf rein. Das ist eine große Kopfsache. Wir wollen in der Tabelle ganz wo anders sein.“

Die Schanzer fanden über 90 Minuten keinen Weg durch Bayreuths Defensive und ließen sich immer wieder mit langen Bällen auskontern. "Der Kopf muss jetzt gewaschen werden. So ist in der 3. Liga kein Fußball möglich. Das war ein absolutes Negativ-Erlebnis. Da hilft manchmal auch nur Klartext und kein schön reden. Es geht jetzt nicht um den Aufstieg, sondern das Potential wieder auf den Platz zu bringen", sagte ein sichtlicher angefressener Rehm am Mikrofon von MagentaSport.

Dazu hat der FCI am nächsten Samstag (14 Uhr) gegen Dortmund II die Chance. Bayreuth kämpft weiter um den Klassenerhalt und reist schon am Freitag zur Zweitvertretung der Freiburger (19 Uhr).