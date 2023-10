FCI bindet Keidel

Felix Keidel hat seinen Vertrag beim FCI verlängert und wird über diese Saison hinaus bei den Schanzern spielen. Bereits seit 2012 kickt der 20-jährige Mittelfeldmann für den FCI. In der 3. Liga kam Keidel schon 22 Mal zum Einsatz. "Felix hat sich in den letzten Monaten zu einem ungemein belebenden wie wertvollen Element unserer Mannschaft entwickelt. Seine Hingabe, sein Talent und seine unbändige Kämpfernatur sind offensichtlich", so Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.