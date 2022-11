FCH verdrängt Paderborn von Platz drei - Düsseldorf weiter auf dem Vormarsch

Tabellenführer Darmstadt hat im Aufstiegsrennen vorgelegt und ein lange in Unterzahl spielendes Hannover 96 knapp mit 1:0 besiegt. Heidenheim und Paderborn tauschten im Verfolgerduell die Plätze, während Fortuna Düsseldorf immer näher rückt.

Der 1. FC Heidenheim hat das Topspiel am Samstag gegen Paderborn mit 3:0 für sich entschieden und damit den SCP von Platz drei verdrängt. Der beste Sturm der Liga - 34 Tore hat Paderborn schon auf dem Konto - war über die gesamte Spieldauer abgemeldet, während der FCH seine Chancen eiskalt nutzte. Überragender Mann auf dem Platz war Beste, der einen Doppelpack schnürte (35./90.+1). Dazwischen wurde Thomalla (76.) ein Tor gutgeschrieben, wobei der Ball von der Latte aus an Paderborns Keeper Zingerle sprang und dann erst im Netz landete.

Hennings-Tor und Fazliji-Kopfnuss in Düsseldorf

Dahinter macht Fortuna Düsseldorf Druck! Die Rheinländer fuhren einen knappen 1:0-Sieg gegen St. Pauli ein und feierten den dritten Dreier in Serie. Der Lauf macht sich auch in der Tabelle bemerkbar, in der die Düsseldorfer auf den 5. Platz vorrückten und nun nur noch einen Punkt hinter Relegationsrang drei liegen. Hennings, der seinen ersten Startelfeinsatz seit August verzeichnete, fackelte in der 22. Minute nicht lange und erzielte die Führung. St. Pauli dagegen strotzte nicht gerade vor Effizienz; die Rote Karte für Fazliji (59.) nach einem Kopfstoß gegen Kownacki machte es natürlich nicht besser.

Kiel vergrößert die Sorgen des KSC

Im dritten Samstagsspiel fügte Holstein Kiel dem Karlsruher SC die vierte Niederlage in Folge zu. Das Ergebnis, ein 4:1, fiel etwas zu hoch aus, über die gesamten 90 Minuten waren die Störche höchstens leicht besser. Dafür nutzten die Gäste ihre Chancen im Gegensatz zu Karlsruhe eiskalt aus. Nach Breithaupts Aussetzer (16.) erzielten Wriedt (30./90.+2) und Reese (67.) die weiteren Treffer für die KSV. Der eingewechselte Rapp traf für den KSC (72.), dessen Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter schrumpft.

Darmstadt untermauert gegen dezimiertes 96 Platz eins

Matchwinner: Marvin Mehlem (re.) erzielte den Treffer des Tages. IMAGO/HMB-Media

Darmstadt legte am Freitagabend im Aufstiegsrennen vor. Nachdem Hannover durch Nielsen die erste gute Chance hatte (19.), drückten die Lilien dann aufs Gaspedal. Kempes Tor zählte allerdings nicht (24.), die nächste gute Chance bekam der Darmstädter dann in der 31. Minute: Nach Ansicht der Videobilder zeigte Schiedsrichter Benjamin Cortus auf den Punkt und gab Neumann wegen Handspiel Rot, Kempe scheiterte aber vom Punkt an Zieler. Die Lilien liefen nun in Überzahl an, Hannover verteidigte kompakt und lauerte auf den ein oder anderen Umschaltmoment. Erlöst wurde der SVD dann in der 62. Minute, als Mehlems Strahl links im Tor einschlug. Darmstadt hatte in Person von Tietz sogar die Chance zur Entscheidung, er ließ einen Hochkaräter aus (76.). Zum Sieg reichte es trotzdem, da sich die 96er in Unterzahl sehr schwer taten.

Kinsombi-Brüder lassen Sandhausen jubeln

Zum Sieg reichte es auch für Sandhausen in Rostock. Die Gäste kamen gut ins Spiel, ohne wirklich gefährlich zu werden. Mitte des Durchgangs wurde Rostock besser und hatte Pech, Hinterseer traf den Pfosten (35.). Ein Tor gab es vor der Pause aber zu sehen, die Kinsombi-Brüder spielten einen blitzsauberen Konter aus, den am Ende Christian zum 1:0 ins Tor stocherte (45.). Mit der Führung im Rücken verteidigen die Gäste nach der Pause sehr kompakt. Die Kogge investierte zwar viel, hatte nach vorne aber keine zwingenden Ideen. Somit war am Ende des Tages das eine Tor entscheidend und der SVS fuhr einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller ein.