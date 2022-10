FCH-Trainer Schmidt über Union: "Taktisch total stimmig"

Der 1. FC Heidenheim ist am Mittwochabend ab 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) zu Gast beim Spitzenreiter der Bundesliga, dem 1. FC Union Berlin. Kann die Schmidt-Elf an der Alten Försterei für eine Pokal-Überraschung sorgen?

Will mit seinem FCH die Überraschung im Pokal schaffen: Coach Frank Schmidt IMAGO/Eibner

Vor ein paar Jahren ist das Duell zwischen den beiden Kontrahenten noch im deutschen Unterhaus über die Bühne gegangen. Jetzt sind die Vorzeichen ganz andere: Während Heidenheim noch immer gestandener Zweitligist ist, etablierten sich die Eisernen nach ihrem Aufstieg in der Saison 2018/19 in der höchsten deutschen Spielklasse.

Tabellenführer Union wartet auf Heidenheim

Nachdem das Fischer-Team in der vergangenen Saison einen überragenden sechsten Platz belegte, sind die Köpenicker aktuell souveräner Tabellenführer der Bundesliga und konnten am zurückliegenden Sonntag den BVB mit 2:0 an der Alten Försterei schlagen.

Sie verteidigen oft vorwärts, wissen, wie es nach Balleroberungen schnell zum gegnerischen Tor geht und sind dann auch noch effektiv. Frank Schmidt

Der 1. FC Heidenheim hatte zuletzt nach acht ungeschlagenen Partien das Nachsehen beim Auswärtsauftritt in Kiel (1:3). Frank Schmidt weiß, welche Wucht mit dem Hauptstadtklub auf sein Team zukommt: "Sie sind total stimmig in ihrer Taktik, sehr gut in der Defensive, haben ein herausragendes Gegenpressing, sind sehr aggressiv im Verteidigen. Sie verteidigen oft vorwärts, wissen, wie es nach Balleroberungen schnell zum gegnerischen Tor geht und sind dann auch noch effektiv. Sie nutzen Fehler und Schlafmützigkeiten aus und bestrafen diese schnell."

Schmidt kann fast aus dem Vollen schöpfen

Der 48-Jährige Übungsleiter will das Spiel mit seiner Mannschaft solange wie möglich offenhalten, um bis zum Ende die Chance aufs Weiterkommen zu wahren. Personell stehen Schmidt außer den Langzeitverletzten Jan Schöppner und Elidon Qenaj alle Spieler zur Verfügung.