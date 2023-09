FCH-Keeper Müller mit untypischen Werten

Der erste Bundesliga-Punkt in der Heidenheimer Historie hängt eng mit Keeper Kevin Müller zusammen: Beim 2:2 in Dortmund hielt der 32-Jährige den Aufsteiger mehrmals im Spiel.

Das Verteidigen, das geschlossene, das leidenschaftliche, ist seit Jahren fest in der DNA des 57. Klubs der Bundesliga-Geschichte verankert. Was seit Jahren auch zum Bild des Vereins von der Ostalb gehört: Kevin Müller steht zwischen seinen Pfosten. Im Sommer 2015 holte ihn der FCH aus Cottbus als Nummer 2 hinter Jan Zimmermann. Eine Saison später, als Letzterer zu 1860 wechselte, wurde er zum Stammkeeper, einen Status, den er somit seit sieben Jahren innehat, unangefochten sei hinzugefügt. Ohne jetzt zu tief ins Archiv zu steigen, ein Merkmal der Müller-Ära in Heidenheim sind auch bedingt durch die Spielweise wenige Gegentore und viele Zu-null-Spiele. Siehe nur die vergangene Saison: Alle 34 Spiele bestritt Müller, bei insgesamt 36 Gegentoren verließ er 15-mal den Platz mit einer weißen Weste - der Bestwert in Liga 2.

Dass es schwer für Müller und den FCH werden würde, nach dem Aufstieg in der Bundesliga diesen Takt beizubehalten, lag irgendwie auf der Hand. Neue Liga, andere, anspruchsvollere Welt eben. Und der Eintritt in diese verlief für Müller prompt holprig. Die Bundesliga-Premiere in Wolfsburg für den FCH war wenige Minuten alt, da passierte Müller, sonst eigentlich die Zuverlässigkeit in Person, ein Lapsus, und schon lag der Ball in seinem Tor. Am Ende stand es 0:2.

Und auch wenn Müller in der nächsten Partie zu Hause gegen Hoffenheim (2:3) fehlerlos blieb, so verlief sie doch höchst unglücklich - für ihn wie die Mannschaft. Das wenige, das er bis zur 76. Minute gegen die TSG zu tun bekam, erledigte er souverän, um am Ende doch dreimal den Ball aus dem Netz holen zu müssen. Bei allen drei Gegentoren war er zwar machtlos, doch wenn ein Keeper die meiste Zeit einer Partie mehr oder minder beschäftigungslos war, werden drei Gegentore für ihn erst recht zu einer bitteren Hausnummer. Vor allem auch, weil sie eine ungewohnte, weil bislang selten vorkommende war. In der Bundesliga kassierte der gebürtige Rostocker bislang 2,3 Gegentore pro Spiel, ein Wert, den er so nicht kennt. Nur zum Vergleich: In der vergangenen Saison musste er pro Spiel im Schnitt 1,05-mal hinter sich greifen.

Müller hielt Heidenheim beim BVB im Rennen

Klar, lässt sich das mit der Bundesliga erklären, die für den im Vergleich zur Konkurrenz kleinen FCH eine riesige Herausforderung darstellt. Aber keine unlösbare, wie er am vergangenen Freitag bei der Liga-Größe BVB mit dem überraschenden 2:2 bewies. Ein Punkt, dessen Wert mit Blick auf die kommenden Aufgaben noch mal dadurch steigt, dass die Elf von Trainer Frank Schmidt nach 15 Minuten 0:2 zurücklag. Dass sie in Hälfte 2 zurückkommen konnte, am Ende sogar dem Sieg nahe war, hatte auch viel mit Müller zu tun. Nach der Pause bewahrte er den FCH mit reaktionsschnellen Fußabwehren mehrmals vor einem möglichen 0:3 und legte so den Grundstein, für das Drehen der Partie. Oder, ums aus der Warte des Keepers zu sehen: Die letzten 75 Minuten beim BVB verliefen für ihn wie gewohnt. Müßig zu erwähnen, dass es genau so weitergehen kann.