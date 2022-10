FCH-Eigengewächs Qenaj "schwer am Knie verletzt"

Der 1. FC Heidenheim muss lange Zeit auf Elidon Qenaj verzichten. Der 19-Jährige zog sich eine schwere Verletzung zu.

Wie die Ostalbstädter am Freitagnachmittag mitteilten, hat sich Qenaj "unter der Woche im Training schwer am Knie verletzt". Eine exakte Diagnose gab der Zweitligist nicht bekannt, allerdings sollen "genauere Untersuchungen dazu in der nächsten Woche folgen."

Dann wird wohl auch feststehen, wie lange Qenaj genau pausieren muss. Allerdings geht Heidenheim bereits davon aus, dass der 19-Jährige "einige Monate" nicht zur Verfügung stehen wird. Damit ist das Sportjahr für den robusten Mittelstürmer auf jeden Fall vorzeitig beendet.

Qenaj kam im Winter 2019/20 zum FCH und wurde vor dieser Saison mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Gleich in seiner ersten Saison im Lizenzbereich konnte er sein Debüt feiern: Am 4. Spieltag wurde er beim 3:0 beim 1. FC Nürnberg in der 83. Minute eingewechselt. Bisher kam er zu drei Kurzeinsätzen.