FCH-Debütant Malone will "defensiv noch mehr reinkommen"

Der 1. FC Heidenheim hat zum ersten Mal in dieser Saison auf dem heimischen Schlossberg gewonnen. Beim 2:1 gegen Dynamo Dresden mussten Frank Schmidt und seine Spieler Geduld haben.

Nach zuletzt "zu wenigen Toren", wie FCH-Coach Schmidt am Rande des Dresden-Spiels konstatierte, begannen die Hausherren gegen die SGD mit Augsburg-Leihgabe Maurice Malone in der vordersten Reihe neben Tim Kleindienst. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler führte sich in einer schwungvollen Startphase mit einem Drehschuss nach 81 Sekunden prächtig ein, den Gästeschlussmann Kevin Broll stark parierte. Es folgte das frühe Führungstor nach einer Einzelaktion von Tobias Mohr (5.).

Bis zum 2:1-Siegtreffer durch Robert Leipertz mussten die Heidenheimer dann allerdings lange warten. Erst in der 90. Minute brandete unter den Fans der Hausherren großer Jubel auf, wenig später war der erste Heimdreier in trockenen Tüchern.

Frühes Pressing zahlt sich aus

"Es war unser Plan, die ersten Minuten hoch zu pressen. Beim 1:0 waren wir dann auch gleich da. Tobi Mohr macht das stark und behält die Übersicht", lobte Schmidt den schwungvollen Beginn seiner Mannschaft, um mit einem "Aber" verbunden hinzuzufügen: "Leider hat uns die Führung nicht die gewünschte Ballsicherheit gegeben, die wir gebraucht hätten, um besser im Spiel drinzubleiben."

Umso größer war die Erleichterung nach Schlusspfiff. "Uns ist allen ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, weil wenn du jetzt wieder mit einem Unentschieden aus dem vierten Heimspiel herausgehst, wäre es sehr, sehr frustrierend gewesen", erklärte OIiver Hüsing in Anspielung an die Unentschieden gegen Paderborn, Rostock und den HSV. "Hut ab vor der Mannschaft", wie sie auf den Ausgleich durch Chris Löwe (51.) reagiert habe, ergänzte der Kapitän und fand vor allem das "richtige Feuerwerk" der letzten 20 Minuten beeindruckend: "Wir sind voll auf das 2:1 gegangen und wurden schlussendlich dafür belohnt."

Schnelle Eingewöhnung als Ziel

Mit Neuzugang Malone im Team sollen nun weitere Siege folgen. Gegen Dresden ging es für den variablen Offensivmann vor allem um eine schnelle Eingewöhnung beim FCH, die bei einer Leihe von zunächst nur einem Jahr schließlich zu begrüßen ist. "Man darf nicht vergessen, dass es sein erstes Zweitligaspiel gewesen ist, und dann auch noch so ein intensives. Mir war wichtig, dass er das kennenlernt", erklärte Schmidt. So werde Malone beim nächsten Spiel schon wieder einen Schritt weiter sein, ist sich sein Trainer sicher.

Malone selbst war zufrieden mit seiner Zweitliga-Premiere (kicker-Note 3,5), dachte jedoch auch noch einmal an die vergebene Chance zu Beginn zurück: "Mit dem Tor wäre es natürlich ein Einstand nach Maß gewesen", sagte der 21-Jährige, der in 35 Drittliga-Spielen für den SV Wehen Wiesbaden zwölf Tore erzielen konnte. Sein abschließendes Urteil: "Offensiv habe ich alle Freiheiten, defensiv muss ich natürlich noch mehr reinkommen in die Mannschaft. Das wird in den nächsten Wochen besser."