FCH-Dauerbrenner Busch: Gibt es wieder einen langfristigen Vertrag?

Marnon Busch ist eine feste Größe beim 1. FC Heidenheim. Der Rechtsverteidiger steht für Engagement und Beständigkeit. Sein Vertrag im Sommer läuft aus.

Er gehört zu den Dauerbrennern beim 1. FC Heidenheim: Marnon Busch ist bereits seit 2017 an der Brenz, und seit 2018 heißt es: Wenn er fit ist, dann spielt er hinten rechts auch, das ist die Busch-Position. In der laufenden Spielzeit bislang in 15 Zweitliga- (ein Tor, zwei Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,10) sowie in beiden Pokal-Partien.

Wie viele Jahre noch dazukommen, wird man sehen, denn der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus. Wenn eine Verlängerung zustande kommt, dann würde es vermutlich erneut eine langfristige werden. Zuletzt im Jahr 2019 wurde die Zusammenarbeit vorzeitig gleich um vier Jahre ausgeweitet.

Bei Werder ausgebildet

Zwei Jahre zuvor kam das bei Werder Bremen ausgebildete und in Stade geborene Nordlicht von den soeben in die 3. Liga abgestiegenen Löwen aus München, bei denen er es als Werder-Leihspieler auf elf Einsätze in Liga 2 brachte. Heidenheim verpflichtete Busch damals fix von Werder, in der darauf folgenden Saison wurde er zum Stammspieler - ein Status, den er seitdem innehat.

148 Zweitliga-Einsätze im FCH-Dress stehen mittlerweile in seiner Vita (Platz sieben in der Klub-Statistik, 76 Einsätze sind es auf Primus und Klub-Legende Marc Schnatterer), auf drei Tore brachte er es bislang. Doch er steht ohnehin für etwas anderes: Er ist das Sinnbild für nimmermüden Einsatz, würde er nach absolvierten Sprints und Zweikämpfen bezahlt, könnte sich der FCH ihn nicht leisten.