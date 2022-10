FCH-Coach Schmidt: "Kann eine ganz enge Kiste werden"

Wenn Heidenheim die SpVgg Greuther Fürth empfängt, wäre für beide Mannschaften ein Sieg enorm wichtig. Der FCH muss womöglich auf einige Stammkräfte verzichten.

Sein Einsatz am Sonntag ist fraglich: Heidenheims Marnon Busch. IMAGO/Eibner

Der 1. FC Heidenheim ist nach zwei Niederlagen in Folge am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die SpVgg Greuther Fürth gefragt. Nach dem Pokal-Aus unter der Woche beim 1. FC Union Berlin (0:2) bleibt für das Team von Frank Schmidt wenig Zeit zur Vorbereitung. Die Heidenheimer kamen am Donnerstag aus der Hauptstadt zurück und legten anschließend den Fokus auf Regeneration und Pflege.

Viele Stammspieler fraglich

"Die Abstände sind kurz und es geht darum, dass die Spieler wieder regenerieren und die, die momentan behandelt werden, ihre Blessuren bestmöglich auskurieren", sagte Schmidt auf der Spieltagspressekonferenz. Mit Tim Kleindienst (Pferdekuss), Lennard Maloney (Schlag auf den Mittelfuß), Marnon Busch (Rückenprobleme) und Dennis Thomalla (Probleme an der Achillessehne) sind einige Spieler neben den Langzeitverletzten Jan Schöppner (Sprunggelenksverletzung) und Elidon Qenaj (schwere Knieverletzung) für die Partie gegen das Kleeblatt fraglich.

"Idealerweise kann er nächste Woche ins Lauftraining einsteigen", hofft Schmidt mit Hinblick auf Schöppners Comeback. Dass der Mittelfeldspieler vor der WM-Winterpause noch mal in den Spielbetrieb eingreifen kann, hält der 48-jährige Übungsleiter für unwahrscheinlich.

Den Fokus auf sich selbst legen

Die Fürther haben nach dem 2:2 gegen den FC Hansa Rostock ihren Cheftrainer Marc Schneider entlassen und sind im Moment auf der Suche nach einem neuen Coach. Das nimmt Schmidt zum Anlass, den Blick mehr auf sein Team zu legen - und weniger den Gegner aus Mittelfranken zu analysieren. Er weiß allerdings auch: "Sie haben genauso viele Tore wie wir geschossen, aber haben halt doppelt so viele bekommen. Das zeigt einfach, dass auch dieses Spiel eine ganz enge Kiste werden kann." Von seinem Team erwarte er eine von Anfang an notwendige Frische und Aggressivität, um das Spiel für sich zu entscheiden.