FCH arbeitet an Maloneys Vertragsverlägerung

Lennard Maloney stand für Heidenheim in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit in 27 Spielen in der Startelf und wusste mit seiner intensiven Spielweise zu überzeugen. Da der Vertrag des Sechsers aber nur noch bis 2025 läuft, versuchen die Ostalbstädter ihn von einer Verlängerung zu überzeugen. Allerdings spielte sich Maloney durch seine Leistungen auch in den einen oder anderen Notizblock der Konkurrenz.