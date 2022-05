FCC-Leistungsträger gehen: Jena fährt harten Sparkurs

Der FC Carl Zeiss Jena wird in der kommenden Saison mit einer stark veränderten Mannschaft in der Regionalliga Nordost starten. Ein rigider Sparkurs diktiert das Geschehen.

Der FC Carl Zeiss Jena ist finanziell klamm und steht daher vor einem Personalumbruch. Weil der Klub insgesamt eine Million Euro weniger im Etat zur Verfügung hat als bislang und allein die Hälfte beim Regionalliga-Team (hier geht es zum aktuellen Kader) eingespart wird, werden namhafte Spieler wie Maximilian Oesterhelweg oder Torjäger Fabian Eisele (21 Saisontore) gehen, der Kader auf 19 Feldspieler begrenzt. Auch hauptamtliche Stellen wie die des zweiten Co-Trainers und des Athletik-Coaches werden gestrichen, Cheftrainer Andreas Platz erhält bei deutlichen Gehaltseinbußen einen neuen Einjahresvertrag.

Platz führte den FCC in der laufenden Saison auf Platz zwei im Nordosten, zwei Spiele vor Schluss hat Jena nur noch eine theoretische Chance, Primus BFC Dynamo abzufangen und selbst in die Aufstiegsspiele gegen den Nord-Ersten zu ziehen.

Werner: Eigengewächs Sedlak fehlt der "absolute Wille"

Vor dem Trainer liegt ein schwieriges Jahr, da schon jetzt viele Spieler das Klub-Angebot ausgeschlagen oder gar keines mehr erhalten haben. So trennt sich der Verein auch von seinen beiden Torhütern Lukas Sedlak und Tom Müller, im Falle von Eigengewächs Sedlak durchaus überraschend, da er zuletzt wieder die Nummer 1 war. Doch Sportdirektor Tobias Werner sprach dem 22-Jährigen via "Bild" den "absoluten Willen" ab, die Chance in Jena nutzen zu wollen.

Keine neuen Arbeitspapiere erhalten Dennis Slamar (27), Kevin Wolf (26) und Matti Langer (32). Andere wollen weg - zuletzt äußerten Alexander Prokopenko und Patrick Scheder diese Absicht. Wenigstens unterschrieb mit Stürmer Vasilios Dedidis (22) ein Talent aus der eigenen Akademie einen Vertrag für die kommende Saison.

Die FCC-U-19 blickt unterdessen auf keine erfolgreiche Saison zurück. Das Team steigt mit nur einem Sieg und fünf Punkten als abgeschlagener Letzter aus der Bundesliga Nord/Nordost ab.