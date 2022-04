FCB schlägt BVB und ist Meister - Fürth abgestiegen - Unions wilde Revanche in Leipzig

Die Bayern haben sich am Samstag mit einem Sieg gegen den BVB die zehnte Meisterschaft in Folge geschnappt. Zuvor musste Fürth nach deutlicher Pleite gegen Leverkusen den Abstieg quittieren. Im Kampf um die CL-Plätze patzten Leipzig (1:2 bei der Neuauflage gegen Union) und Freiburg (3:3 gegen Gladbach).

Jubel in München, Tränen in Fürth: Am 31. Spieltag fielen zwei wichtige Entscheidungen. imago images/getty images

Die Bayern hatten gegen den BVB Matchball, um die zehnte Meisterschaft in Folge einzufahren. Zunächst lief alles wie geplant: Gnabrys fulminanter Volleyschuss zappelte in der 15. Minute im Netz, Lewandowski (34.) legte nach einem Fehler von Zagadou nach. Partie entschieden? Noch nicht. Der BVB stemmte sich nach der Pause gegen die Niederlage, Can traf per Foulelfmeter (Kimmich an Reus) zum 1:2 (52.). Da Reus aus spitzem Winkel nicht an Neuer vorbeikam (54.) und Referee Siebert den Einsatz von Pavard gegen Bellingham als nicht elfmeterwürdig einstufte (60.), blieb es dabei vorerst. In der 83. Minute machte Musiala mit dem 3:1 dann alles klar, unmittelbar zuvor hatte Haaland noch zwei Chancen zu verzeichnen. Für Trainer Julian Nagelsmann war es im ersten Jahr mit den Bayern der erste Titel, er ist nun nach Matthias Sammer der zweitjüngste Meistertrainer überhaupt.

Revanche geglückt: Michel bringt für Union die Wende

In der Neuauflage des Pokalhalbfinals gab es in der ersten Hälfte keine Tore zu sehen. Während RB keine gute Chance zu verzeichnen hatte, wurde Union durch Awoniyi (2.), Trimmel (38.), Prömel (45.) und nochmal Trimmel mit einem fulminanten Lattenschuss in der Nachspielzeit gefährlich. Doch mit der ersten Gelegenheit schlug RB zu, Poulsen traf per abgefälschtem Schuss Sekunden nach Wiederanpfiff. In der 59. Minute forderte Union vergebens Elfmeter, Mukiele hatte einen Schuss von Gießelmann abgeblockt und den Berliner anschließend am Knie getroffen. Doch die Köpenicker zogen noch ein Ass aus dem Ärmel. Der gerade eingewechselte Michel köpfte zum Ausgleich ein (86.), drei Minuten später legte er überragend per Hacke für Behrens auf, der den späten 2:1-Siegtreffer erzielte. Für die Sachsen ein großer Rückschlag im Kampf um die CL-Plätze, Union mischt unterdessen weiter um die Europa League mit.

Eisern durchgehalten: Behrens und Michel feiern das 2:1. IMAGO/Matthias Koch

Freiburg dreht 0:2 - doch dann kommt Stindl

Mit dem frühesten Tor der laufenden Gladbacher Saison ging die Borussia in Freiburg in Front, Bensebaini verwandelte einen von Höfler verursachten, aber strittigen Handelfmeter sicher (3.). Damit nicht genug: Nur zehn Minuten später war Embolo mit dem 2:0 zur Stelle. Da Sallai für die nun feldüberlegenen Breisgauer den Anschlusstreffer verpasste (31.), ging es mit dem Ergebnis in die Kabinen. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff traf aber Grifo seinerseits vom Elfmeterpunkt zum 1:2, Günter besorgte in der 61. Minute den Ausgleich. Endgültig verrückt spielte Freiburg in der 80. Minute, als Lienhart das Leder per Kopf zum 3:2 in die Maschen wuchtete. Doch das letzte Wort hatte Stindl, der in der 93. Minute den 3:3-Endstand köpfte. Ein später Dämpfer für den SC im Rennen um die Champions League.

Modestes Kaffeekränzchen - Kostmanns Debüt erfolglos

Auch Köln gelang gegen Bielefeld ein früher Treffer, Uth bugsierte das Leder in der 3. Minute ins lange Eck. In der 30. Minute musste der FC erste Rückschläge erleiden. Der angeschlagene Kapitän Hector musste für Horn weichen (29.), nur wenig später der Ausgleich: Nach Wimmers Querpass bekam Hübers die Beine nicht mehr geordnet (33.). Dazwischen hatte Uth noch die Latte getroffen. Kurz vor der Pause war der FC aber wieder auf Kurs: Modeste stellte auf 2:1 und verschenkte anschließend eine Packung seiner eigenen Kaffeekreation an einen Fan. Die Entscheidung dann in der Schlussphase: Ince scheiterte allein vor dem Tor an FC-Keeper Schwäbe, nach einem Konter stellte Thielmann auf 3:1 (86.). Das Debüt des neuen Arminia-Trainers Marco Kostmann misslang damit, der FC schielt weiter Richtung Europa.

Leverkusen gnadenlos: Aufsteiger Fürth steigt ab

Die Anfangsphase zwischen Fürth und Leverkusen suchte ihresgleichen. Zunächst schweißte Willems das Leder zur Führung für die Franken in die Maschen (5.), doch Schick war schnell mit dem Ausgleich zur Stelle. Zwar stand der Bayer-Torjäger weit im Abseits, das Leder war aber von Hrgota in seine Richtung befördert worden (9.). Da Keeper Linde in der 18. Minute das Leder an Azmoun verlor, war die Partie schnell gedreht, der Iraner musste nur noch ins leere Tor einschieben. In der 41. Minute war der Keeper hingegen bei Schicks Schuss zur Stelle, chancenlos aber bei Paulinhos 3:1 in der 58. Minute. Der Abstieg des Aufsteigers war damit so gut wie besiegelt, letzte Zweifel räumte Palacios (84.) aus dem Weg.

Ndicka ist überall

Frankfurts Keeper Trapp staunte in der 12. Minute nicht schlecht. Nach einer Flanke von Kramaric nickte sein Mitspieler Ndicka vor Dabbur geradezu schulbuchmäßig ein, ein blitzsauberes Eigentor zugunsten der Hoffenheimer. Doch es wurde noch kurioser, denn in der 32. Minute bekam die Eintracht eine Ecke zugesprochen - diesmal traf Ndicka per Kopf ins richtige Tor. Auch beim dritten Treffer der Partie war der Abwehrspieler beteiligt: Seine Vorlage nutzte Kamada mit einem feinen Schlenzer zum 2:1 (66.). Und - wie sollte es anders sein - auch beim 2:2 spielte Ndicka eine Rolle, diesmal kam er beim Kopfballduell gegen Rutter zu spät (78.). Es war der Endstand in einer turbulenten Partie in Hessen.

Am Freitag hatte sich Wolfsburg mit einem Fünf-Tore-Festival vor der Pause gegen Mainz durchgesetzt.