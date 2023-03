FCB-PSG: Die letzten Fragen und Antworten vor dem Achtelfinalrückspiel

Es soll ein besonderer Abend werden. Ein Spiel, das in der bayerischen Saisonbewertung eine große Rolle spielt. Nach dem 1:0 im Hinspiel hat der FC Bayern beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Worauf es ab 21 Uhr in der Allianz-Arena ankommt, warum der Schiedsrichter ein gutes Omen sein könnte und wie die Startelf aussehen könnte - ein Überblick.

Das Team von Paris St. Germain reiste bereits am Montag nach München, ist im Hilton Hotel am Tucherpark eingecheckt. Die Franzosen haben ordentlich Selbstbewusstsein eingepackt, insbesondere Kylian Mbappé betonte mehrmals, dass PSG weiterhin Favorit sei. Doch die Münchner sind bereit, geben sich voller Vorfreude und haben bis auf die Langzeitverletzten Manuel Neuer (Reha nach Unterschenkelbruch) und Lucas Hernandez (Reha nach Kreuzbandriss) den gesamten Kader zur Verfügung.

Was bedeutet das Hinspielergebnis?

1:0 hat der FC Bayern auswärts im Prinzenpark gewonnen. Die Ausgangslage ist demnach top für die Münchner. "Die Vorzeichen sind gut. Wir haben das 1:0 im Rücken, wir haben das Stadion im Rücken. Und wir haben Selbstvertrauen", sagt Thomas Müller. Und doch sind die Bayern gewarnt, denn diesmal spielt Mbappé, der vor drei Wochen erst zur 57. Minute eingewechselt wurde, von Beginn an. Mit ihm änderte sich schon im Hinspiel der Pariser Auftritt. "Ich glaube, die ganze Welt schaut ihm gerne beim Fußballspielen zu", betont Müller, "am Mittwoch werden wir ihm nicht dabei zuschauen. Wir werden ihn stören. Und wenn unser Plan aufgeht, wird er morgen nicht viel Spaß haben."

Wer leitet die Partie?

Daniele Orsato pfeift in München. Ihm assistieren Ciro Carbone und Alessandro Giallatini, Maurizio Mariani wird der Vierte Offizielle sein. Im Videoraum sitzen Massimiliano Irrati und Paolo Valeri. Der 47-jährige Orsato leitete auch das Champions-League-Finale 2020 in Lissabon, als sich Bayern mit dem 1:0 gegen Paris Saint-Germain den Titel holte. Insgesamt hatten die Münchner fünfmal Orsato als Referee, vier dieser Partien konnte der FCB für sich entscheiden. Die einzige Niederlage datiert aus 2019, als es ein 1:3 gegen den FC Liverpool gab.

Wie könnte die Startelf aussehen?

Es deutet alles, wie schon im Hinspiel, auf die Dreierkette hin. Josip Stanisic soll den Vorzug erhalten, nachdem Benjamin Pavard gelb-rot-gesperrt fehlen wird. Somit ergäbe sich folgende Startelf: Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Musiala, Davies - Choupo-Moting. Dabei soll Davies in der Defensive die Dreier- zur Vierkette machen, auch auf Coman wird viel Arbeit gegen den Ball zukommen. Goretzka hingegen wird, je nach Ballbesitz, in vereinzelten Angriffssituationen nach vorne rücken und hinter Choupo-Moting eine Fünferkette formen.

Was bedeutet der Ausfall von Neymar?

Laut Julian Nagelsmann ändere sich "nicht viel", wie er am Dienstag auf der Pressekonferenz sagte. Zudem zeigt die Statistik: 15-mal spielten Lionel Messi und Kylian Mbappé zusammen ohne Neymar. Noch nie hat PSG verloren - zwölf Siege, drei Remis. Dabei erzielte Messi elf Tore und Mbappé 14, also zusammen 25 Treffer in 15 Partien.

Wie ist die derzeitige Form?

Beide Teams haben ihre jüngsten Spiele in der Liga gewonnen. Paris gewann vor zwei Wochen 3:0 in Marseille und am Wochenende 4:2 gegen Nantes. Messi traf insgesamt zweimal, Mbappé dreimal. Die Münchner hingegen gewannen erst das Spitzenspiel gegen Union Berlin mit 3:0 und vergangenen Samstag mit 2:1 in Stuttgart.