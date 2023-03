FCB-Maulwurf ärgert Nagelsmann: "Er schadet jedem einzelnen Spieler"

Dass jemand vom FC Bayern offenbar Interna aus der Kabine weitergegeben hat, macht Julian Nagelsmann wütend. Der Trainer denke viel über den "Maulwurf" nach, sagte er am Freitag.

Zunächst nahm es Nagelsmann noch mit Humor, indem er sagte: "Maulwürfe stehen unter Artenschutz, deswegen ist die Suche sehr, sehr kompliziert. " Doch dann machte der Bayern-Coach doch keinen Hehl aus seiner Verärgerung. "Mir ist es wichtig, dass ich in den Spiegel schauen kann. Diese Person wird nicht so gut in den Spiegel schauen können, weil es sich nicht gehört", betonte er.

Zuvor hatte die "Bild" taktische Interna aus der Kabine enthüllt, Teile von Nagelsmanns Matchplan gegen Bochum wurden dabei abfotografiert. "Ich ärgere mich. Die Person, die etwas weitergibt, schadet jedem einzelnen Spieler, das ist nicht im Sinne der Sache", sagte Nagelsmann. Er denke "viel darüber nach, weil ich mich frage: Was bezweckt die Person, die das weitergibt, was erhofft die sich? Die Motivlage erschließt sich mich mir nicht."

Finanzielle Gründe schloss Nagelsmann naheliegenderweise aus. Sorge, "dass man uns entschlüsseln kann", habe er zwar nicht, "aber das macht es dem Gegner leichter".

Auf die Bayern warten in den kommenden drei Wochen große Aufgaben. Am Sonntag (17.30 Uhr LIVE! bei kicker) sind die Münchner - ohne Eric Maxim Choupo-Moting - in Leverkusen gefordert, am 1. April steht das Topspiel gegen Borussia Dortmund an. Danach geht es mit zwei Duellen mit dem Tabellenfünften Freiburg in Pokal (4. April) und Liga /8. April) weiter, ehe drei Tage später das erste Duell im Champions-League-Viertelfinale mit Manchester City auf dem Programm steht.