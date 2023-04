FCB-BVB: Die letzten Fragen und Antworten vor dem Klassiker

Es ist angerichtet und könnte brisanter kaum sein. An diesem Samstagabend empfängt der FC Bayern im Spitzenspiel den Tabellenführer Borussia Dortmund. Nach dem Trainerwechsel bei den Münchnern trifft zudem Thomas Tuchel auf seinen Ex-Verein. Wie die Startformationen aussehen könnten, was der Trend sagt und wer die Partie leitet - hier ein Überblick.

Die Partie wird in mehr als 200 FIFA-Mitgliederländer übertragen, zwölf internationale TV-Sender sind mit eigenen Teams vor Ort, 32 Kameras sollen zum Einsatz kommen, so viele wie noch nie. Das sagt alles über die Bedeutung dieses Spiels und die hochspannende Konstellation.

Was sagt der Trend?

Borussia Dortmund hat in diesem Jahr 2023 eine in der Liga beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Neun Siege und Remis (2:2 gegen Schalke) resultierten bislang. Während die Bayern arg strauchelten. Nur fünf seiner zehn Bundesligaspiele gewann der Rekordmeister seit der Winterpause - zwei Niederlagen, drei Unentschieden. Insgesamt zehn Punkte büßte Rekordmeister seither auf den BVB ein.

Wie ist die Ausgangslage?

Dortmund hat nach dem vergangenen Spieltag, als die Borussia 6:1 gegen Köln gewann und die Bayern 1:2 in Leverkusen verloren, die Tabellenführung übernommen und einen Zähler Vorsprung. Was in München zum Trainerwechsel führte. Letztmals, als der FCB am 25. Spieltag nicht mehr auf Platz 1 stand, war 2012 - und Dortmund wurde Meister. Entsprechend gewarnt sind die Münchner.

Wer leitet die Partie?

Marco Fritz. Der 45-jährige Bankkaufmann aus Korb bei Stuttgart wird am Samstagabend von seinen Kollegen Dominik Schaal und Marcel Pelgrim unterstützt. Vierter Offizieller ist Frank Willenborg, Video-Assistent wird Benjamin Brand sein. Fritz leitet wird dieses Duell nun zum fünften Mal leiten. Dreimal in der Liga, jeweils in der Allianz Arena - alle Partien gewannen die Bayern. Ebenso wie das Pokalfinale 2016. In jenem Finale war seine Leistung schwach (kicker-Note: 4,5): Er zeigte unter anderem Franck Ribery trotz einer Tätlichkeit an Gonzalo Castro nicht die Rote Karte.

Wie könnten die Startformationen aussehen?

Beim FC Bayern stellt sich die Frage, worauf Thomas Tuchel setzen wird. Dreier- oder Viererkette? Verraten wollte er diesbezüglich, logischer Weise, auf der Pressekonferenz nichts. Eine Möglichkeit wäre: Sommer - Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting. Jamal Musiala konnte nach seinem Muskelfaserriss am Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren, er ist natürlich eine Option für die Startelf, wenngleich die Bayern vor den Spielen gegen Manchester City im Viertelfinale der Champions League wenig Risiko eingehen werden.

Beim BVB sind einige Spieler noch fraglich, eine Variante könnte so aussehen: Kobel - Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson - Can - Bellingham, Guerreiro - Brandt, Reus - Haller. Salih Özcan wäre im Mittelfeld eine Option. Nico Schlotterbeck und Jamie Bynoe-Gittens sind angeschlagen, hinter ihren Einsätzen, so sagte Trainer Edin Terzic stehe noch ein "Fragezeichen".

Was bedeutet der Trainerwechsel in München?

Dem Neu-Coach Tuchel blieb nicht viel Zeit in dieser Woche, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Nur die Freitagseinheit, also das Abschlusstraining, und das Anschwitzen an diesem Samstag konnte er mit allen Profis absolvieren. Der 49-Jährige nutzte die vergangenen Tage für viele Gespräche, um ein Gefühl füreinander zu entwickeln. Vor allem die Meinungen von den Kapitänen Manuel Neuer und Thomas Müller waren Tuchel sehr wichtig.

Wie sehen die Dortmunder ihre Chancen?

Sportdirektor Sebastian Kehl wollte den Trainerwechsel in München nicht überbewerten: "Ich weiß nicht, ob der FC Bayern besser mit Thomas Tuchel sein wird als vorher unter Julian Nagelsmann. Ich glaube nicht, dass die Trainerpersonalie dieses Spiel unbedingt so richtig tangiert." Der Blick geht ohnehin auf den eigenen Klub. "Wir fahren nach München, um zu gewinnen", sagte beispielsweise Emre Can: "Es wird schwer, aber wir glauben an uns."

Was sagen die Daten?

Die letzten acht Ergebnisse zwischen den beiden Teams in der Allianz Arena lauteten: 3:1, 4:2, 4:0, 5:0, 6:0, 4:1, 5:1, 2:1 - also acht Bayernsiege bei einem Torverhältnis von 33:6. Sechsmal reiste der BVB als Tabellenführer nach München, nur einmal konnte die Borussia als Spitzenreiter gewinnen (2010/11). Allerdings gelangen Dortmund in der Bundesligahistorie bereits neun Siege in München - einzig der 1. FC Köln kommt auf ebenso viele Auswärtssiege beim FCB.