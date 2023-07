FCA zieht Option bei Yeboah nicht - Wer klopft wegen Berisha an?

Beim FC Augsburg geht es munter weiter auf dem Transfermarkt. Der fünfte Neuzugang steht bereit, auf der Abgangsseite tut sich ebenfalls etwas.

Mergim Berisha will den FCA im Sommer verlassen - noch liegt aber keine konkrete Anfrage vor. IMAGO/Ulrich Wagner

Wenn am Donnerstag die erste Trainingseinheit auf dem Platz ansteht, wird Masaya Okugawa wahrscheinlich noch nicht dabei sein. Das liegt aber nicht daran, dass sich sein Wechsel zum FC Augsburg verzögert, im Gegenteil: der dribbelstarke Japaner soll in der kommenden Woche seine Unterschrift unter einen Dreijahresvertrag setzen und die Außenbahn der Augsburger verstärken.

Noch keine konkrete Anfrage für Berisha

Derzeit weilt der 27-Jährige aber noch in seinem Heimatland, da er einen kurz vor Saisonende erlittenen Schlüsselbeinbruch auskuriert. Sein Ex-Klub Arminia Bielefeld hatte Okugawa in den zwei verlorenen Relegationsspielen gegen Wehen Wiesbaden schmerzlich vermisst.

Die vier bereits feststehenden Neuzugänge (Finn Dahmen, Patrick Pfeiffer, Tim Breithaupt, Sven Michel) werden beim Trainingsstart ebenso erwartet wie Mergim Berisha. Der Nationalspieler, den der FCA per Kaufoption selbst erst für vier Millionen Euro fest von Fenerbahce verpflichtet hatte, hat den Verantwortlichen mitgeteilt, den Verein im Sommer verlassen und gerne den nächsten Schritt gehen zu wollen, bislang ist aber noch keine konkrete Anfrage in Augsburg angekommen.

Malone will den FCA verlassen

Kelvin Yeboah hat derweil wohl keine Zukunft beim Tabellen-15. der Bundesliga. Der Neffe von Bundesliga-Ikone Anthony Yeboah war im Winter leihweise vom CFC Genua gekommen, die mit 6,5 Millionen Euro dotierte Kaufoption ist den Augsburgern jedoch viel zu teuer. Ein Tor und zwei Vorlagen in 13 Einsätzen rechtfertigen diese Summe nicht, wenngleich eine erneute Leihe nicht ausgeschlossen ist.

Bei Maurice Malone wird dagegen ein Abnehmer gesucht - auf Wunsch des Spielers. Der in Augsburg geborene Angreifer hat in der Vorsaison mit neun Toren und elf Vorlagen für den Wolfsberger AC auf sich aufmerksam gemacht und will nun dauerhaft spielen. Mehrere Anfragen sind bereits eingetrudelt, eine finale Entscheidung steht noch aus.