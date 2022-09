FCA winkt auf Schalke Rekord - "Man muss das richtig einordnen"

Nach zwei Siegen am Stück geht es für den FC Augsburg beim FC Schalke 04 weiter. Dort könnte es historisch werden.

Eine hitzige Atmosphäre erwartet Enrico Maaßen am Sonntagabend, wenn der FC Augsburg in Gelsenkirchen beim Aufsteiger Schalke antritt. "Es wird sehr laut. Wir dürfen keinen Millimeter zurückweichen." Nicht vom Gegner und auch nicht von der eigenen, zuletzt an den Tag gelegten Intensität. "Wir müssen gierig bleiben", fordert Maaßen.

In Bremen und gegen Bayern (jeweils 1:0) hatten es die Augsburger mit hoch attackierenden Gegnern zu tun bekommen, auf Schalke könnte das nun anders aussehen. Die Knappen verzeichnen mit 40 Prozent den niedrigsten Ballbesitzanteil der Liga. "Wir brauchen eine Idee", sagt Maaßen daher und nennt gleich zwei: "Was machen wir mit dem Ball, wenn der Gegner etwas tiefer steht? Aber auch: Was machen wir mit dem Ball, wenn der Gegner uns hoch anläuft?"

Auf beide Eventualitäten sei sein Team vorbereitet, verspricht Maaßen. "Das ist wichtig und gibt der Mannschaft ein gutes Gefühl." Das wird es brauchen, um möglicherweise Geschichte zu schreiben: Gewinnt der FCA gegen S04, würde er zum ersten Mal in seiner bis dato elf Jahre währenden Bundesliga-Geschichte vier Siege aus den ersten acht Partien einfahren, es wäre zudem der dritte Erfolg in Serie.

An ein "paar Schräubchen" hatten Maaßen und sein Trainerteam nach dem misslungenen Saisonstart gedreht, unter anderem kam mit Mergim Berisha ein wuchtiger Zielspieler im Angriff hinzu. "Ich finde, dass es in den letzten beiden Spielen sehr, sehr gut funktioniert hat. Und jetzt geht’s darum, da weiterzumachen, wo wir zuletzt aufgehört haben."

Viele gute Dinge habe seine Mannschaft mitgenommen, aber: "Es war auch vorher nie alles schlecht, das habe ich immer wieder betont. Und es ist auch, wenn du gewinnst, nie alles gut. Das muss man richtig einordnen können. Aber die Art und Weise, die Herangehensweise war richtig gut." Und so soll es jetzt weitergehen, wenngleich zwei namentlich nicht genannte Stammspieler noch auf der Kippe stehen.