FCA unter Druck: Hoffen auf das Ende der Flaute bei Niederlechner, Pepi und Co.

Ausgerechnet im Kellerduell gegen den VfL Wolfsburg fehlt dem FC Augsburg sein Offensivtrio. Jetzt müssen die Stellvertreter ran. Die haben aber schon lange nicht mehr getroffen - oder noch gar nicht.

Ohne Michael Gregoritsch würde es seit Monaten beim FC Augsburg düster aussehen. Fünf der zwölf Rückrundentreffer des FCA gehen auf das Konto des formstarken Österreichers. Erstmals in diesem Jahr wird der 27-Jährige am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Startelf fehlen, nachdem er sich bei der Nationalmannschaft mit dem Coronavirus infiziert hat. Zu allem Übel fehlt auch André Hahn, der ebenfalls in jüngster Zeit besser in Schwung kam und zwei Treffer beisteuerte. Und aller Voraussicht nach auch Ruben Vargas - Markus Weinzierl muss das komplette Offensivtrio ersetzen.

Ohnehin ist das Spiel mit dem Ball die wohl größte von vielen Baustelle der Schwaben. Meist präsentiert sich das Team mut- und ideenlos. Wenn doch mal etwas nach vorne ging, waren meist Einzelaktionen vorausgegangen. Häufig von Gregoritsch oder Hahn initiiert ...

Ich kann heute noch nicht final sagen, wie der Kader aussehen wird. Markus Weinzierl

"Wir müssen als Mannschaft reagieren und uns von unserer besten Seite zeigen", fordert Weinzierl, der darüber hinaus noch die Belastungssteuerung im Blick haben muss. Schon am Mittwoch, drei Tage nach dem VfL-Spiel, empfängt der FCA zum Nachholspiel Mainz 05. Sollten bis dahin noch weitere Angreifer ausfallen, gehen dem FCA die Optionen endgültig aus. Die Sorge vor weiteren Coronafällen ist allgegenwärtig. "Wenn drei Offensivspieler ausfallen, brauchst du Alternativen. Ich hoffe, dass wir auch eine gute Bankbesetzung haben werden, um offensiv zu wechseln. Ich kann aber heute noch nicht final sagen, wie der Kader am Sonntag aussehen wird", erläuterte der Trainer am Freitag.

Pepi erst seit Freitagmorgen wieder in Deutschland

Die ersten Optionen für die Startelf sind Florian Niederlechner und Ricardo Pepi, die sich wegen der Treffsicherheit von Gregoritsch zuletzt mit einem Platz auf der Bank begnügen mussten. Während Niederlechner seit Ende Oktober auf einen Torerfolg wartet, im Februar aber immerhin zwei Assists beisteuerte, wartet Pepi noch immer auf seinen ersten Scorerpunkt.

Der US-Boy fehlte zudem in den vergangenen zwei Wochen wegen Länderspielen und kam erst an diesem Freitagmorgen wieder in Deutschland an, nachdem er am Donnerstagabend noch rund eine Stunde beim 0:2 der US-Amerikaner in Costa Rica im Einsatz war. "Es geht im soweit gut. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Jetzt werden wir schauen, wie er sich die nächsten Tage gibt", so Weinzierl.

Unter der Annahme, dass Weinzierl an der zuletzt favorisierten 3-4-3-Grundorndnung festhält, ist noch ein weiterer Platz in der Offensive zu besetzen. Andi Zeqiri, der noch eine Woche länger als Niederlechner auf einen Treffer wartet, bietet sich dafür an. Danach wird die Personaldecke schon äußerst dünn. Dauerpatient Alfred Finnbogason spielte zuletzt Mitte Februar, Frederik Jensen war gar erst einmal in diesem Jahr im Kader (ohne Einsatz). Noah Joel Sarenren Bazee fehlt bekanntermaßen mit einem Kreuzbandriss.

Weinzierl kann nur hoffen, dass bei einem der drei aussichtsreichen Startelfaspiranten die Durststrecke in den zwei "brutal wichtigen Spielen" endet. "Wir können einen riesigen Schritt machen, Wolfsburg nochmal mit in den Keller ziehen und in Schlagdistanz kommen", betonte Weinzierl. Dafür wird sein Team mindestens einen Treffer benötigen.

