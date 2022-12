FCA testet gegen Ferencvaros und Union

Der FC Augsburg wird im Rahmen seines Trainingslagers in Spanien Anfang Januar drei Testspiele bestreiten, zwei davon an einem Tag binnen weniger Stunden. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt.

Zwischen dem 4. und dem 12. Januar werden sich die Augsburger im spanischen Algorfa in der Provinz Alicante auf die Fortsetzung der Saison 2022/23 vorbereiten, die für den FCA am 16. Spieltag mit einem Auswärtsspiel am Sonntag (22. Januar, 15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund beginnen wird.

Dabei vereinbarten die bayerischen Schwaben zunächst am Samstag, den 7. Januar, einen Doppelspieltag mit dem Liga-Rivalen Union Berlin. Gespielt werden soll auf dem Trainingsgelände der Köpenicker in Campomor. Die Anstoßzeiten wurden auf 13 Uhr und 15 Uhr festgelegt. In einem weiteren Testspiel geht es am Mittwoch (11. Januar, 15 Uhr) gegen den ungarischen Tabellenführer Ferencvaros Budapest.

Mit 15 Punkten aus 15 Spielen rangiert Augsburg derzeit auf Tabellenplatz 14, nur zwei Punkte vor dem VfL Bochum auf dem Abstiegsplatz 17.