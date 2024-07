FCA-Stürmer Beljo vor Wechsel nach Wien

Dion Beljo (22) wird in der kommenden Saison ziemlich sicher nicht für den FC Augsburg auflaufen. Ihn zieht es nach Wien.

Zwei Tore in 26 Bundesliga-Einsätzen: Dion Beljo kam in der vergangenen Saison meist nur als Joker zum Einsatz. IMAGO/Krieger

Um 10.30 Uhr versammelt Jess Thorup die Mannschaft des FC Augsburg an diesem Montag zur ersten Trainingseinheit der Saisonvorbereitung. Nach den Leistungstests zum Ende der vergangenen Woche geht es nun richtig los, und mit dabei werden ein paar Neuzugänge wie Yusuf Kabadayi oder Keven Schlotterbeck sein.

Nicht mitwirken wird hingegen Dion Beljo. Der kroatische Stürmer soll für ein Jahr an Rapid Wien ausgeliehen werden, im Gespräch ist auch eine Kaufoption.

Augsburg zahlte einst drei Millionen Euro Ablöse

Zuletzt hatte der FCA mit Samuel Essende (26, Vizela) und Steve Mounié (29, Brest) gleich zwei wuchtige Stürmer verpflichtet und die ohnehin schon schwierige Situation für Beljo damit verschärft. Der groß gewachsene zweimalige Nationalspieler hatte unter Thorup bereits in der letzten Saison einen schweren Stand, blieb seit dessen Amtsübernahme im Oktober gänzlich ohne Pflichtspieltreffer.

Vor anderthalb Jahren hatten die Augsburger noch drei Millionen Euro an den kroatischen Erstligisten NK Osijek überwiesen, um Beljo im Winter nach Augsburg zu lotsen. Mit drei Toren und drei Assists in der Rückrunde hatte der Stürmer Potenzial gezeigt, anschließend jedoch nicht mehr viel. Nun soll er in Wien neues Selbstvertrauen tanken.