FCA sorgt sich um Torjäger Berisha und Torwart Gikiewicz

Vor dem Heimspiel gegen Köln plagen den FC Augsburg mal wieder größere Personalsorgen. Zwei Schlüsselspieler drohen auszufallen.

Weil es ja in dieser Saison fast schon dazugehört, neue Verletzte zu vermelden, entschied sich der FC Augsburg am Donnerstag, zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln, mal für einen etwas anderen Weg. Anstelle von Trainer Enrico Maaßen kam Pressesprecher Dominik Schmitz den Fragestellern zuvor und vermeldete schon mal vorab, dass Niklas Dorsch und Kelvin Yeboah noch nicht wieder einsatzbereit sind.

Und neben den gesperrten Ermedin Demirovic und Mads Pedersen kommen womöglich noch neue Sorgen hinzu: Mergim Berisha und Rafal Gikiewicz drohen am Samstag auszufallen, weil sie zuletzt nur individuell trainieren konnten. Bei beiden beziffert Maaßen die Einsatzchancen auf "50:50".

"Abwarten" bei Gikiewicz - "Verschiedene Alternativen" für Berisha

Berisha hatte beim 2:2 in Wolfsburg einen Tritt abbekommen und ein dickes Fußgelenk davongetragen. Der Neu-Nationalspieler versuchte es in dieser Woche einmal kurz mit der Mannschaft, musste dann aber individuell weitermachen. Torwart Gikiewicz hat sich am Mittwoch im Training an der Schulter verletzt. "Man muss abwarten, wie es morgen ist", erklärte Maaßen.

Gikiewicz würde wie schon fünfmal während der Hinrunde von Backup Tomas Koubek vertreten werden, für Berisha böten sich "verschiedene Alternativen" an. Ob mit den Winter-Neuzugängen Nathanael Mbuku und Irvin Cardona oder Frederik Jensen oder einer Systemumstellung.

"Ich vertraue meinem Kader voll und ganz", versichert Maaßen. "Wenn ein wichtiger Spieler fehlt, kann es auch ein Impuls sein, dass man als Mannschaft noch enger zusammenrückt, dass man noch mehr arbeitet als ohnehin schon. Ich bin positiv, egal, was passiert."