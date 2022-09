FCA scheitert auch vor dem DFB-Bundesgericht

Der FC Augsburg hat im Streit um zwei Geldstrafen auch vor dem DFB-Bundesgericht eine Niederlage hinnehmen müssen.

Nach zwei Geldstrafen wegen unsportlichen Verhaltens der Anhänger hatte der FC Augsburg erst Einspruch beim DFB-Sportgericht, dann Berufung beim DFB-Bundesgericht eingelegt - ohne Erfolg.

Am Mittwoch teilte der DFB mit, dass das Bundesgericht die Berufungen im schriftlichen Verfahren als unbegründet zurückgewiesen habe. Die beiden Strafen in einer Gesamthöhe von 21.000 Euro, verhängt nach dem Einsatz von Pyrotechnik in den Bundesliga-Spielen gegen Wolfsburg und in Bochum im April, bleiben bestehen.

Der FCA hatte die Höhe der Geldbußen nicht angezweifelt, sich jedoch berechtigt gesehen, einen Teil davon in sicherheitstechnische Maßnahmen zu reinvestieren.

"Umstände, die geeignet wären, die Geldstrafen in den vorliegenden Fällen herabzusetzen, sind weder näher vorgetragen worden noch sonst für das Sportgericht ersichtlich", hatte Ende Juli schon Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, nach dem Einspruch der Augsburger festgehalten. Das DFB-Bundesgericht beurteilte die Lage nun offenbar ähnlich.