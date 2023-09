FCA sammelt weiter: DFB sperrt Engels für zwei Spiele

Nach VAR-Einsatz sah Arne Engels gegen Mainz die Rote Karte. Damit fehlt dem FC Augsburg einmal mehr ein Spieler gesperrt.

Die Gelbe Karte, die ihm Marco Fritz unter die Nase hielt, akzeptierte Arne Engels ohne jede Diskussion. Doch gerade als das Spiel fortgesetzt werden sollte, malte der Schiedsrichter das Videobeweis-Zeichen in die Luft - und Engels dürfte gleich geahnt haben, dass es dabei nur um ihn gehen konnte.

Am Samstag hatte der Mittelfeldspieler des FC Augsburg im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 Aymen Barkok in der eigenen Hälfte beim Stand von 2:1 rüde von den Beinen geholt. Weil Engels seinen Gegenspieler auf Knöchelhöhe traf, war es regeltechnisch korrekt, dass Fritz in jener 62. Minute nach Eingriff des VAR aus der ursprünglichen Gelben eine Rote Karte machte.

Der FCA brachte den wichtigen Dreier zwar mit viel Kampf und Leidenschaft ins Ziel, muss aber nun erst einmal auf Engels verzichten. Wie der DFB am Montag bekanntgab, sperrte das Sportgericht den 20 Jahre jungen Belgier "wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner" für zwei Spiele. Damit verpasst dieser die Auftritte beim SC Freiburg am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) und sechs Tage später gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 (15.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker). Vor der Länderspielpause steht Engels Trainer Enrico Maaßen also nicht mehr zur Verfügung.

Fünf FCA-Platzverweise 2022/23

Während es für Engels der erste Platzverweis in der Bundesliga war, kann der FCA das nicht gerade von sich behaupten: In der vergangenen Saison waren die Fuggerstädter mit 92 Gelben, zwei Gelb-Roten- und drei Roten Karten das klare Schlusslicht der Fairplay-Tabelle. Im Schnitt flog alle 6,8 Spieltage ein Augsburger vom Platz. Nun war es erstmals am fünften Spieltag so weit, bei allerdings "erst" sieben Verwarnungen. Mainz, Hoffenheim und Darmstadt sammelten bereits doppelt so viele.

Engels hatte nach seiner Verpflichtung von Club Brügge im vergangenen Januar ein beachtliches erstes Bundesliga-Halbjahr gespielt (kicker-Notenschnitt 3,67). Und auch in der laufenden Saison ist er eine feste Größe für Maaßen, wenngleich er - wie der FCA insgesamt - bislang nur phasenweise überzeugte (Notenschnitt 4,2).