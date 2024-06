FCA rüstet sich für Demirovic-Abgang: Essende unterschreibt bis 2028

Der FC Augsburg hat wie erwartet Samuel Essende verpflichtet. Der 26 Jahre alte Stürmer kommt aus Portugal - und soll den drohenden Abgang von Ermedin Demirovic abfedern.

Ausgebildet wurde der Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo (Länderspiel-Debüt Anfang Juni) in der Nachwuchsabteilung von Paris St. Germain, nach Stationen in Belgien und der zweiten französischen Liga wechselte Essende im vergangenen Sommer zum FC Vizela.

15 Tore in Portugal

15 Tore erzielte der 1,92 Meter große Mittelstürmer und war damit viertbester Torschütze in der ersten Liga Portugals, den Abstieg Vizelas konnte er damit aber nicht verhindern. Nun folgt der Schritt in die Bundesliga zum FC Augsburg, wo der 26-Jährige einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028 unterschreibt.

"Samuel ist ein athletischer Stürmer, der mit seiner Schnelligkeit und dynamischen Spielweise unser Offensivspiel variabler machen wird", wird Sportdirektor Marko Jurendic in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich bis hin zum Nationalspieler entwickelt. Beim FCA soll er den nächsten Schritt in einer Top-5-Liga machen."

Demirovic weckt Begehrlichkeiten

Die Fuggerstädter rüsten sich mit der Verpflichtung für einen möglichen Abgang von Ermedin Demirovic. Der Kapitän erzielte in der abgelaufenen Saison 15 Tore und steuerte zudem zehn Vorlagen bei, wodurch er Begehrlichkeiten geweckt haben dürfte - insbesondere im europäischen Ausland.

Konkret ist in dieser Personalie zwar weiterhin nichts, doch angesichts der ansonsten durchwachsenen Ausbeute der weiteren Stürmer Phillip Tietz (acht Tore), Sven Michel (zwei Tore) und Dion Beljo (zwei Tore) steht dem FCA ein neuer Angreifer gut zu Gesicht.