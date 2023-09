FCA-Nackenschlag und die Konsequenzen

Zwei Spiele muss der FC Augsburg nach der Roten Karte auf Arne Engels verzichten. Nach einem starken Debüt-Halbjahr ringt der 20-Jährige aktuell um seine Form.

"Die Rote Karte war wieder ein Nackenschlag. Er hat es nicht mit Absicht gemacht, wollte schon auf den Ball. Wenn er den Laufweg aufnimmt, passiert es nicht", schilderte Trainer Enrico Maaßen die Szene, die dem FC Augsburg am vergangenen Samstag inklusive Nachspielzeit 37 Minuten in Unterzahl bescherte. Mit offener Sohle hatte der Belgier Arne Engels Aymen Barkok oberhalb des Knöchels getroffen, der Platzverweis war daher so regelkonform wie unstrittig. "Das tut ihm selbst am meisten leid. Für uns ist es nicht gut, weil uns die Qualität am nächsten Wochenende fehlt. Gut aber, dass es gut ausgegangen ist", blickte Maaßen sowohl nach vorne als auch kurz auf den 2:1-Sieg zurück.

Emotionale Befreiung

Vielleicht hat diese unnötige Aktion von Engels tatsächlich ihr Gutes und geht als Schlüsselmoment der Saison in die Vereinsannalen ein. "Chapeau an die Mannschaft. Wir haben eine halbe Stunde in Unterzahl gezeigt, dass wir verteidigen können", lobte Doppeltorschütze Ermedin Demirovic die bis dahin in dieser Spielzeit arg verwundbare Defensive. Jeff Gouweleeuw fand es "sehr stark, wie wir nach der Roten Karte zusammen verteidigt haben, füreinander eingestanden sind". Die Belohnung: Der erste Saisonsieg, der einer emotionalen Befreiung gleichkam.

Auf Engels muss der FCA nun allerdings in Freiburg und gegen Darmstadt verzichten. So stark sich der Youngster nach seiner Verpflichtung im Winter präsentierte, so schwankend spielt er aktuell. Zwar stand Engels in allen fünf Bundesligaspielen in der Startelf, sein kicker-Notenschnitt von 4,2 ist jedoch alles andere als gut.

Maier besitzt aktuell bei Maaßen keine guten Karten

Maaßen stellte ihn in den ersten vier Partien als Rechtsverteidiger auf, wo Engels in der Defensivarbeit Defizite zeigte. Die Rückkehr in die Doppelsechs endete mit dem Platzverweis. Doch wer ersetzt ihn? Elvis Rexhbecaj ist gesetzt, neben ihm durfte an den ersten Spieltagen oft Niklas Dorsch ran. Doch der Vize-Kapitän erhielt gegen Mainz eine Pause. Maaßen setzte auch deshalb wieder auf Engels, weil ihm das Duo Dorsch/Rexhbecaj zu ähnlich ist. Das könnte die Chance für Tim Breithaupt sein, der gegen Mainz unmittelbar nach dem Platzverweis ins Spiel kam, deutlich vor Dorsch. Der Neuzugang vom Karlsruher SC kommt eher über das spielerische Element. Auch Arne Maier könnte theoretisch den offensiven Part der Doppelsechs übernehmen, besitzt aktuell bei Maaßen aber keine guten Karten.