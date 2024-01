FCA: Lob und Stolz - aber kein Glück und keine Punkte

Sie kämpften, hatten Chancen, vergaben einen Elfmeter. Am Ende stand der FC Augsburg beim 2:3 gegen den FC Bayern mit leeren Händen da. Applaus wird in der Tabelle schließlich nicht berücksichtigt.

Der VAR soll bekanntlich für mehr Gerechtigkeit im Fußball sorgen, und oft genug tut er das bei allem Ärger auch. Bitter nur für den FC Augsburg, dass er am Samstag zwar einmal für, aber gleich dreimal gegen ihn entschied. Vor allem das vermeintliche 1:0 durch Elvis Rexhbecaj diente als Beleg, dass der Mannschaft von Jess Thorup gegen den Rekordmeister oftmals nur ein paar Zentimeter fehlten, in diesem Fall stand der Schütze hauchdünn im Abseits. Selbst verschuldet war dagegen der vergebene Strafstoß von Sven Michel in der Schlussphase, der möglichweise einen Punktgewinn verhinderte, schließlich brachte der wenige Minuten später in der Nachspielzeit folgende, zweite Elfmeter noch das 2:3, mehr aber auch nicht.

So ein Spiel gegen die Bayern auf das Feld zu bringen ist nicht selbstverständlich. Ermedin Demirovic

Doppeltorschütze Ermedin Demirovic, der nun bereits bei zehn Saisontreffer steht, haderte: "Es ist extrem bitter, dass wir uns nicht belohnen konnten." Dennoch sprach auch die Zufriedenheit aus dem Kapitän. "Ich will der ganzen Mannschaft ein großes Lob aussprechen für diese Leistung. So ein Spiel gegen die Bayern auf das Feld zu bringen, zwei Tore zu schießen, ist nicht selbstverständlich. Wir haben um jeden Ball gefightet, das macht unsere Mannschaft aus und genau so müssen wir weitermachen."

"Charakter und Moral" - aber keine Punkte

Jeff Gouweleeuw, Demirovics Vorgänger als Kapitän, schloss sich den Worten des Stürmers an. "Am Ende hätten wir auch Zählbares verdient gehabt. Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie auch nach Rückständen nicht nachlässt. Wir haben auch diesmal über die vollen 90 Minuten an uns geglaubt. Es war ein klasse Spiel vor einer klasse Kulisse, leider ohne Punkte am Ende." Auch Trainer Jess Thorup fand keinen Anlass zu Kritik, lobte sein Team: "Ich freue mich über die Leistung meiner Mannschaft, schließlich hat sie Charakter und Moral gezeigt und bis zum Ende alles versucht." Gegen einen Gegner wie den FC Bayern benötige man aber auch Glück für Punkte, die 50:50-Situationen seien an diesem Tag nicht auf Seiten des FCA gewesen.

Leistung und Moral stimmen also, dennoch steht nach dem 0:1 gegen Leverkusen die zweite Heimniederlage 2024 gegen ein Spitzenteam. Nun geht es für den FCA zu den unbequemen Bochumern, danach empfängt er mit dem kriselnden RB Leipzig das nächste Großkaliber. Bange sein muss den Augsburgern davor nicht.