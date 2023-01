FCA holt "hochveranlagten" Engels sofort

Der FC Augsburg hat seinen ersten Winterneuzugang bekanntgegeben: Youngster Arne Engels (19) kommt aus Brügge und soll im Trainingslager integriert werden.

Im Sommer wäre sein Vertrag ausgelaufen, doch der FC Augsburg schlägt schon ein halbes Jahr früher zu: Für eine nicht kommunizierte Ablösesumme verpflichtet der Bundesligist den belgischen U-19-Nationalspieler Arne Engels von der zweiten Mannschaft von Meister Club Brügge, die als Club NXT in der 2. belgischen Liga auf Tabellenplatz sechs steht.

Der mit 1,85 Metern großgewachsene Mittelfeldspieler überzeugte unter anderem in der UEFA Youth League und unterschieb nach dem Medizincheck am Dienstag einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Engels wird mit dem FCA gleich ins Trainingslager nach Algorfa in Spanien reisen. Dort bereitet sich die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen ab Mittwoch für acht Tage auf Fortsetzung der Bundesliga-Saison vor.

"Ein sehr ehrgeiziger Typ"

"Arne Engels ist ein hochveranlagter Mittelfeldspieler, der sowohl in der Offensive als auch im Spiel gegen den Ball seine Qualitäten hat", sagt Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter über den ersten Winterneuzugang. "Er ist ein sehr ehrgeiziger Typ, der sich weiterentwickeln möchte und sich bewusst für den FCA entschieden hat, um hier den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Dafür wollen wir ihm die nötige Zeit geben und ihn an die Bundesliga heranführen, weil wir von seinen Fähigkeiten absolut überzeugt sind."

Engels selbst beschreibt seinen neuen Arbeitgeber in der Pressemitteilung als "gestandenen Bundesligisten", der ihm "optimale Bedingungen" zur Weiterentwicklung biete. "Dass ich jetzt gleich ins Trainingslager nach Spanien fahren kann, wird mir sicherlich helfen, um meine neuen Mannschaftskollegen schnell kennenzulernen und das Spielsystem zu verinnerlichen."

Auf der rechten Außenbahn, Engels' etatmäßiger Seite, hat sich in der laufenden Saison noch kein FCA-Akteur nachhaltig empfehlen können. Einzig André Hahn hinterließ nach Maaßens Umstellung aufs 4-4-2-System einen guten Eindruck, der Routinier fällt mit einem Knorpelschaden aber mindestens noch bis März aus.