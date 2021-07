FCA hat Kanadier Buchanan im Visier

Der FC Augsburg hat den kanadischen Nationalspieler Tajon Buchanan im Visier. Der 22-Jährige, der zurzeit für sein Land beim Gold Cup im Einsatz ist, wird aber auch von einigen anderen Klubs umworben.

Der kanadische Sportsender "TSN" hatte kürzlich über das Interesse mehrerer europäischer Klubs an Buchanan berichtet - und dabei auch den FC Augsburg genannt. Auch nach kicker-Informationen hat der FCA den Außenbahnspieler im Visier. Ob und wann sich eine Verpflichtung realisieren lässt, ist aber ungewiss.

Laut "TSN" sollen neben Augsburg auch RC Lens aus Frankreich und Club Brügge aus Belgien Angebote für Buchanan abgegeben haben, weitere Vereine aus Deutschland und Portugal seien interessiert. Eine Offerte aus Lens in Höhe von rund drei Millionen Euro soll Buchanans Klub New England Revolution bereits Mitte Juli abgelehnt haben. Trainer Bruce Arena hatte kürzlich erklärt, man sei nicht daran interessiert, mitten in der Saison Spieler zu verkaufen.

In der nordamerikanischen MLS steht New England Revolution derzeit nach 16 von 26 Spieltagen der Hauptrunde auf Platz 1 der Eastern Conference. Der flexibel einsetzbare Buchanan erzielte in zwölf Partien drei Tore. Im Klub kommt er vorwiegend in offensiver Rolle auf der rechten Außenbahn zum Zug, er kann aber auch defensiver agieren.

Mit Kanada im Halbfinale gegen Mexiko

Beim Gold Cup spielte der Kanadier bislang in allen vier Spielen von Beginn an, vorwiegend auf der linken Seite. Am Freitag (4 Uhr MESZ) steht er mit seinem Land im Halbfinale gegen Mexiko. Mit einem guten Auftritt könnte er die Aufmerksamkeit europäischer Klubs und seinen Marktwert weiter steigern, was einen Transfer für Augsburg nicht unbedingt einfacher machen dürfte.