FCA empfängt Hertha: Für Weinzierl "kein Endspiel"

Der FC Augsburg baut im Tabellenkeller auf seine Heimstärke und will gegen Hertha BSC den vorentscheidenden Schritt zum Klassenerhalt machen. Um den Zustand von zwei Akteuren machte Trainer Markus Weinzierl ein Geheimnis.

Drei, sechs oder neun Zähler wird der Vorsprung der Augsburger auf den aktuellen Tabellen-17. aus der Hauptstadt am Samstagabend betragen. Von doch nochmal größeren Abstiegssorgen bis hin zur wohl realistisch gesehenen Planungssicherheit für ein weiteres Jahr in der Bundesliga ist also alles dabei. Trotzdem will Weinzierl dem Kellerduell am Samstag (15.30, LIVE! bei kicker) nicht die maximale Bedeutung zumessen. "Es ist kein Endspiel. Wir haben danach noch vier Spiele. Es ist ein sehr wichtiges Spiel, in dem wir einen Riesenschritt gehen können", betonte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Trend spricht ganz klar für die Augsburger. Während Hertha sieben der jüngsten acht Bundesligaspiele verlor, holte der FCA sechs von neun möglichen Punkten in der englischen Woche. Auch die Leistung bei der einzigen Niederlage, dem 0:1 in München am vergangenen Samstag, stimmte positiv. "Entscheidend ist, was wir auf den Platz bringen. Es war zuhause immer unser Ansatz, an unsere Heimstärke zu glauben und auf diese zu setzen. Wie gegen Mainz, als wir einen tollen Fight abgeliefert haben, und wie gegen Wolfsburg, als wir auch spielerisch über weite Strecken gut aussahen", blickte Weinzierl auf die beiden vergangenen Erfolge zurück. Sechs Heimsiege feierte der FCA in dieser Saison - mehr waren es für den FCA zuletzt 2014/15, als sogar neunmal zu Hause gewonnen wurde.

"Es geht nur über 110 Prozent Einsatz, Wille und Leidenschaft"

Bei noch drei ausstehenden Partien in der WWK-Arena könnte der interne Rekord noch eingestellt werden - was selbstverständlich gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt wäre. Der ist für Weinzierl trotz der guten Phase "kein Selbstläufer". "Es geht nur über 110 Prozent Einsatz, Wille und Leidenschaft. So müssen wir als Mannschaft funktionieren und gegen den Gegner arbeiten, der individuell sehr viel Qualität hat", erläuterte der Coach, der trotz der Berliner Talfahrt vor deren Umschaltbewegungen und der Stärke nach Standards warnte.

Nach überstandener Corona-Infektion kehrt Mads Pedersen am Samstag zurück in den Kader. Ob auch Felix Uduokhai schon wieder mit dabei ist, wird sich zeigen. Nachdem der Defensivspieler zuletzt mit muskulären Problemen im Oberschenkel pausieren musste und drei Partien verpasste, konnte er in dieser Woche wieder in Teilen ins Mannschaftstraining einsteigen.

Daniel Caligiuri und Florian Niederlechner bereiten Weinzierl hingegen "ein bisschen Sorgen". Wie und warum, darüber gab der Trainer keine Auskunft. Auch auf die konkrete Rückfrage, was mit beiden sei und ob sie längerfristig auszufallen drohen, antworte Weinzierl nichtssagend: "Es wird abgeklärt. Dann müssen wir weiterschauen, wann und ob sie zur Verfügung stehen."

Niederlechner fehlte entgegen der ursprünglichen Ankündigung bereits bei einem außersportlichen Event am Mittwoch, als einige Spieler und Weinzierl zum Spaten griffen und die ersten Bäume für den FCA-Wald pflanzten. In Kooperation mit der Stadt Augsburg sollen dort in den kommenden vier Jahren als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Klubs 20.000 Bäume gepflanzt werden.

